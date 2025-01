Dominic Fritza vrea servicii de salubrizare în regie proprie la Timișoara

Primăria Timișoara vrea să preia serviciile de salubrizare în regie proprie. Primarul Dominic Fritz s-a declarat nemulțumit, în ciuda unor îmbunătățiri din ultimii ani, astfel că în următoarea ședință a Consiliului Local vor fi dezbătut două proiecte pentru realizarea modificării.

„Municipalitatea intenționează să preia în regie proprie serviciile de salubrizare stradală. În ultima perioadă calitatea serviciilor de curățenie stradală a fost nesatisfăcătoare, reclamații privind coșuri de gunoi adesea pline, praf pe străzi și trotuare murdare fiind înregistrate în platforma dedicată și la managerii de cartier”, arată un comunicat de presă al Primăriei Timișoara.

Primarul Dominic Fritz a arggumentat că măsura are scopul de a oferi primăriei un control mai mare. „Chiar dacă în ultimii ani am văzut o îmbunătățirea a curățeniei din Timișoara, recunosc că sunt nemulțumit de cât de curat este orașul. Am decis să propun Consiliului Local să preluăm serviciul de salubrizare înapoi la municipalitate tocmai pentru a avea un mai mare control asupra modului în care se face curățenie în oraș. Pentru banii pe care îi plătim anual din bugetul local, din taxele și impozitele timișorenilor, Timișoara trebuie să arate mai bine”, a transmis primarul Dominic Fritz.

Primăria Timișoara a mai relatat că a luat constant măsuri, ca urmare a feedback-ului negativ al timișorenilor la adresa actualului operator și a unei evaluări detaliate a serviciilor prestate de acesta, respectiv nu a recepționat toată suprafața planificată pentru curățenie.

„În aceste condiții, municipalitatea inițiază primul pas pentru asigurarea serviciilor de salubrizare prin intermediul Societății Drumuri Municipale (SDM). Două proiecte de hotărâre vor fi supuse votului în următoarea ședință a Consiliului Local: unul privind studiul de oportunitate și unul privind mandatarea AGA SDM pentru a iniția demersuri pentru noile servicii”, a transmis primăria.

Odată aprobate proiectele de hotărâre, municipalitatea poate parcurge următoarele etape, astfel încât schimbarea operatorului să nu afecteze continuitatea serviciilor după mijlocul lunii martie, când expiră contractul cu societatea Brantner Servicii Ecologice, în contextul în care ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție publică a municipalității pentru servicii de salubrizare, inclusiv de către Brantner, au fost inadmisibile.

Timișoara nu este singurul municipiu care a decis preluarea serviciilor de salubrizare în regie proprie. Primăria Reșița a anunțat recent același demers începând cu luna martie 2025.