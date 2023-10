Dominic Fritz, primarul neamț al Timișoarei, de fix 20 de ani în România: „Am plătit prima și ultima șpagă din viața mea”

Dominic Fritz a venit prima dată în România în 2003, ca voluntar la Timişoara, după terminarea unui liceu romano-catolic. A lucrat ca educator pentru copii între 9 şi 12 ani și spune că a fost o experinţă care i-a schimbat viaţa.

Dominic Fritz, născut într-un sat din landul german Baden-Württemberg, a ajuns, în 2020, să conducă al treilea oraş ca mărime din România. USR-istul l-a învins fără drept de apel pe liberalul Nicolae Robu. Fritz și-a amintit că a venit prima dată în Timișoara în urmă cu 20 de ani.

„Acum fix 20 de ani, într-o zi caldă la sfârșit de vară 2003, am pus prima oară piciorul în Timișoara. În afară de “ciao”, “ce mai faci” și “te iubesc” nu știam o boabă românește. Am venit cu autocarul, am stat șase ore la vamă și am plătit prima și ultima șpagă în viața mea, cinci euro care s-au strâns de la fiecare călător. Am lucrat într-un centru în Freidorf cu 12 copii abandonați sau orfani. Ei m-au învățat românește și cum să nu-ți pierzi speranța. Eu i-am învățat să cânte la chitară, să facă foc de tabăra și să ierte”, și-a amintit Dominic Fritz.

În acea perioadă, Fritz stătea într-un bloc de pe strada Mureș cu încă trei voluntari.

„În fiecare zi pe drum la lucru, treceam cu tramvaiul prin Piața Maria și nu-mi venea să cred ce curaj au avut oamenii în 1989. La biserică, am rostit Tatăl Nostru în română, germană și maghiară. M-a făcut să înțeleg profunzimea diversității acestui oraș. M-am îndrăgostit de oraș, m-am hotărât să revin… iar restul e istorie. Iubirea pentru Timișoara a rămas până azi. Copiii de atunci sunt adulți acum, iar când ne auzim la telefon sau ne vedem la o cafea, râdem despre greșelile de română pe care le-am făcut acum 20 ani, și uneori cântăm împreună copiilor lor”, a mai scris Dominic Fritz pe Facebook.