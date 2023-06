Cutremurul din Arad, resimțit puternic în Timiș: „Ne-am pierdut efectiv echilibrul. S-a mișcat toată casa”

Cutremurul produs marți seara în județul Arad a fost resimțit puternic în județul Timiș. În localitatea Alioș, pereții unei case au crăpat. Șefa Inspectoratul Școlar Timiș a declarat că la Mașloc, acolo unde locuiește, seismul a fost resimțit foarte puternic.

„Ne-am pierdut efectiv echilibrul! Am fugit sub tocul ușii, deși nu îmi amintesc de ce am fugit acolo, sprijinindu-mă de pereți ca să ajung! Efectiv s-a mișcat, la Masloc, toată casa! Candelabrul și la câteva minute după! Câinii…și înainte, dar nu ne-am dat seama…și după…efectiv urlau”, a transmis șefa ISJ Timiș.

La Alioș, pereții unei case au crăpat. Potrivit ISU Timiș, cutremururul a avut o magnitudine de 5,2 și s-a produs în 06.06.2023, la ora 20:26:52 în zona BANAT, ARAD, la o adâncime de 15 km.

„Facem precizarea că, în cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, a transmis ISU Timiș.