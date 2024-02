Cum rezistă fabricile nemțești din Timișoara șocurilor economice din Germania. „În principiu, merge bine aici”

Firmele cu capital german din Timișoara au rezistat până acum șocurilor din economia Germaniei, iar unul dintre motive este că fabricile timișorene sunt foarte eficiente, având echipamente moderne și mână de lucru mai ieftină decât în Germania.

Un român stabilit în Germania a declarat pentru „Adevărul” că în zona în care locuiește mai multe fabrici vor concedia oameni din cauza lipsei de comenzi. Grupul Continental, care are afaceri și în Timișoara, a anunțat oficial că va concedia, la nivel global, aproximativ 7.000 de angajați, 40 la sută dintre aceștia fiind angajați din Germania.

Reprezentanții Continental spun că în România măsurile anunțate la nivel global „vor avea un impact minim spre zero”.

„Până acum, merge bine”

Președintele Clubului Economic German din Banat, Peter Hochmuth, a declarat că, în ciuda problemelor cu care se confruntă economia Germaniei, afacerile germane din Timișoara sunt mai puțin afectate.

„În principiu, merge bine aici. Sunt companii care au niște probleme ce vin din Germania. Dacă în Germania nu sunt destule comenzi, după un anumit timp această tendință ajunge și în România, dar până acum merge bine”, a declarat Peter Hochmuth.

Președintele Clubului Economic German din Banat a declarat că „regiunea de vest este prea importantă pentru firmele din Germania”.

„Ce văd eu la coleg aici: sunt multe firme de producție, fabrici și acestea sunt foarte eficiente. Din acest motiv, problemele nu se transferă direct și puternic aici. Datorită eficienței, avem un avantaj”, a declarat Hochmut.

Omul de afaceri german a explicat și motivele pentru care fabricile din România au ajuns să fie atât de eficiente încât să nu resimtă șocurile din economia germană.

„Firmele de aici sunt eficiente pentru că au echipamente moderne, oameni calificați și foarte motivați. Sigur, și salariile sunt mai competitive decât în Germania”, a mai explicat Peter Hochmuth.

„Acum avem alte provocări”

Clubul Economic German Banat (DCW) s-a înființat în urmă cu 22 de ani. Atunci, în zona de vest a României au venit investitori vorbitori de limbă germană din Austria, Elveţia şi Germania, în număr mai mare.

Investitorii s-au întâlnit şi apoi, când s-a ajuns la 50-60 de persoane, fostul consul a decis să se organizeze într-un Club al oamenilor de afaceri.

„Aşa a luat fiinţă oficial acest Club Economic German (DWC Banat), în urmă cu 20 de ani. Pe parcursul acestor două decenii, clubul s-a dezvoltat, am ajuns acum la 180 de membri, lunar vin membri noi. Pe parcursul acestor ani, s-a schimbat şi scopul DWC Banat, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, aici era mai multă birocraţie, dar acum avem alte provocări: nu avem suficienţi angajaţi calificaţi, îi găsim foarte greu.



Universitatea Politehnica din Timişoara ne dă specialişti foarte buni, dar sub fiecare inginer este nevoie de un foarte bun meseriaş calificat, cu experienţă practică. Dacă la început aveam ucenici din şcolile profesionale, acestea s-au destructurat, iar noi am venit apoi cu sistemul şcolii duale după model german, pentru cei care nu urmează studii superioare şi care nu au nicio calificare", declara Peter Hochmuth, la aniversarea de 20 de ani, din 2022.