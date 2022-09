Conacul de la Rudna, un nou loc de concerte în Timiș. Cântăreața Alice Francis dă startul la cântări VIDEO

Conacul boeresc de la Rudna, aflat la 40 de kilometri de Timişoara, devine un nou loc de concerte în Timiș. La primul eveniment va concerta cântăreața germană Alice Francis, legată de acest loc.

Conacul şi domeniul de la Rudna au aparţinut baronilor Nikolici, care erau printre cele mai reprezentative familii sârbeşti din Imperiul Austro-Ungar. Domeniul a fost construit în 1780. După al Doilea Război Mondial, castelul a devenit subunitate de grăniceri, iar prin anii ‘60, după naţionalizare, a ajuns sediu CAP. După Revoluție a devenit o ruină.

Domeniul construit de baronii Nikolici la Rudna a fost cumpărat la începutul anilor 2000 de Maria Radermacher, o timișoreană plecată în Germania înainte de Revoluție, dar revenită apoi în România. Ea s-a îngrijit cât a putut să renoveze, cameră cu cameră, iar șapte din cele 40 pot fi locuite acum.

Intenția ei era să introducă conacul în circuitul turistic. Proprietarii vor să facă din domeniu și un loc pentru concerte și festivaluri. Iar primul concert de la castel va fi susținut chiar de fiica Mariei Radermacher, cântăreața germană Alice Francis, alături de Bucharest Jazz Orchestra.

„Este primul concert și bineînțeles m-am gândit să vin cu trupa mea, alături de invitații de la Bucharest Jazz Orchestra. Cu ei colaborez de mult timp, am cântat cu ei la un concert în București, dar am lucrat împreună și la albumul <Electric Shock>, dar și la ultimul meu album, lansat anul acesta”, a declarat Alice Francis.

Pentru a atrage atenţia asupra uriaşului poteniţial al castelului Nikolici, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Timiş a organizat aici deja două ediții de Banat Brunch, iar conacul e căutat acum de turiștii care vin prin platforma Air-bnb.

„Am mai făcut niște reparații, am construit și o cabană în pom unde am dormit și eu o săptămână. Avem musafiri mereu, vin din toată lumea. O dată a venit unul pe jos din Helsinki. Vin în special artiști, e altceva aici, le place. Și mie îmi place, de asta vin așa de des”, a mai spus Alice Francis.

Alice Francis a explodat pe scena muzicală din Germania în 2012, după lansarea albumului de debut “St. James Ballroom”. Cântăreaţa a readus în actualitate swingul american al anilor 20-30, dar cu instrumente electronice. Au urmat concerte şi prezenţe la mari festivaluri de jazz din Europa. Anul acesta, Alice are și două nominalizări la premii muzicale din Germania.

„Suntem nominalizați la un premiu important în Germania, care se numește NRJ Pop. În octombrie va avea loc spectacolul de la Koln. Și mai este o nominalizare. Anul trecut am fost la Budapesta, unde am filmat la un serial istoric nemțesc. Am un mic rol acolo, dar eu am făcut și muzica pentru film. Acest soundcheck a fost nominalizat Deueutsche Fernsehen Price, un premiu important în Germania pentru muzică de film”, a mai spus Alice Francis.

Între timp, Alice Francis a devenit și mamă. În urmă cu un an și jumătate a născut o fetiță, pe care artista o ia la toate concertele. „Fetița se numește Rona-Ama. Rona e nume irlandez, iar Ama este nume african, care în traducere înseamnă <o fată care s-a născut sâmbătă>. E foarte faină viața de mamă. Am luat-o și la concerte, la festivaluri, a fost cu mine pe scenă. Peste tot pe unde merg eu vine și ea, e super. A văzut deja foarte multe în viața ei scurtă”, a adăugat Alice Francis.

Concertul Alice Francis și Bucharest Jazz Orchestra de la castelul Nikolici va avea loc în 24 septembrie. Biletele pot fi cumpărate de pe pagina de internet www.castelnikolici.ro, cu 130 de lei. În preț intră și o gustare și băutură.