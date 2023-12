"Cine uită e complice". Marșul Eroilor organizat an de an de suporterii de la Timișoara VIDEO FOTO

Suporterii timişoreni s-au adunat, sâmbătă seara, la Biserica Reformată din Piaţa Maria, locul unde a început Revoluţia anticomunistă de acum 34 de ani. În jur de 200 de persoane au plecat în Marşul Eroilor.

Marşul Eroilor “Cine uită e complice”, organizat de Asociaţia Suporterilor „Druckeria”, a ajuns în acest an ediția cu numărul 18. Aşa cum se întâmplă în fiecare an, suporterii timişoreni şi-au dat întâlnire în Piaţa Maria, la Biserica Reformată, locul unde s-a aprins flacăra revoluţiei anticomuniste, acum 34 de ani.

“Ideea este că trebuie să ne adunăm an de an în stradă, să transmitem flacăra memoriei mai departe. Cred că uitarea e cea mai grea boală și ar fi păcat...Tot timpul ne punem în pielea celor care și-au pierdut copiii, frații sau părinții la Revoluție. Ne gândim cât ar fi de trist să nu-și aducă nimeni aminte de ce s-a întâmplat atunci. Nu e nimic nou, vrem să fie ceva tradițional, an de an să se întâmple la fel, să bifăm punctele simbolice, Piața Maria, Catedrala, Memorialul Revoluției”, a declarat Sebastian Novovici, unul din liderii Druckeria.

Fanii polişti au plecat apoi, escortaţi de jandarmi, spre Catedrală, unde s-au oprit pentru un moment de reculegere.

“Particip de o grămadă de ani la acest marș, este un moment de aducere aminte a ceea ce a fost atunci. Dacă nu era acea zi de 16 decembrie 1989, nimic nu ar fi fost ca azi. Nu se va uita niciodată. Dacă de 34 de ani nu am uitat…! E cel mai spectaculos moment de comemorare, pentru că avem alături de noi pe cei de la Druckeria, în fiecare an fac show-ul acesta, un show demn de urmărit de cei care sunt acum pe stradă. Le mulțumim pentru asta”, a spus Oscar Manto, unul din revoluționarii timișoreni.

Un primar discret la „Marșul Revoluție”

Pentru prima dată în cei 18 ani, un primar al Timișoarei s-a alăturat marșului. Dominic Fritz nu a dorit să fie văzut de presă, astfel că a stat alături de soția sa în partea din spate și mărșăluit din Piața Maria până la Catedrală.

“Ca în fiecare an, marșul Drukeriei a fost la înălțime! O prezență inedita și discretă totodată în coloana de manifestanți a fost a primarului Dominic Fritz, primul primar al Timișoarei simplu participant - în cei 18 ani de când are loc această manifestație. Respect!”, a spus Corneliu Vaida, unul din cunoscuții revoluționari din Timișoara.

"Ne strângem aici să îi comemorăm pe cei care au avut curaj în decembrie 1989 să înfrunte regimul comunist"

Suporterii au traversat apoi Pieţei Victoriei, Piața Libertății și Piața Unirii, iar apoi au făcut o oprire la sediul Memorialului Revoluţiei.

“Vin de la prima ediție. Din perspectiva de acum, adevărul despre Revoluția din 1989 este mult mai complex decât știam în anii 90. Eu personal vin dintr-o pietate și din respect pentru oamenii aceea care nu au fost mânați de niciun alt interes decât pur și simplu pentru un idealism de moment, care a fost atunci. E singurul eveniment din câte știu eu public, în formă de marș, care se ține în Timișoara”, e de pe părere scriitorul Goran Mrakici.

“Am adunat 14 ediții, nu am fost char de la început. Dar ne strângem aici să îi comemorăm pe cei care au avut curaj în decembrie 1989 să înfrunte regimul comunist, în felul acesta să le ducem memoria mai departe. E și spectaculos pentru că e un eveniment de masă, implică oameni din toate categoriile sociale, de toate vârstele. Din păcate, vedem că de la an suntem mai puțini, se pare că magia sărbătorilor îi fac pe oameni să nu mai vină”, a spus și ghidul de turism Cristian Vancea.

Suporterii au scandat “Timişoara”, “Libertate!”, “Păcat, păcat de sângele vârsat!”, “Cinste lor, cinste lor, cinste lor eroilor!”. “Noi sunţinem punctul 8, de la Timişoara!”, “Iliescu vinovat, pentru sângele vărsat”. “O dorinţă sinceră, România liberă”.

De la muzeu, suporterii au plecat spre Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei, unde au depus coroanele şi au aprins lumânări.