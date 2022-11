Casele istorice din satele timișene, pe care de dispariție. Multe își trăiesc ultimele clipe

Casele de Lista Monumentelor Istorice din Timiș și-au pierdut strălucirea de altă dată. Este realitatea tristă de care s-au ciocnit cei de la „Prin Banat”, în demersul lor de a inventaria imobilele de patrimoniu din județ.

În 2022, conform Listei Monumentelor Istorice din anul 2015, ultimul act oficial în domeniu, în Timiș avem 340 de obiective clasate. 43 dintre acestea sunt case din mediul rural – nu conace, castele sau palate. Sunt case de locuit individuale, simple exemple ale locuirii istorice din regiune. Cea mai expusă categorie.

Din experiența echipei de la Prin Banat, care a luat la pas satele din Timiș, multe dintre aceste 43 de monumente istorice au fost alterate masiv, pierzându-se în mare parte substanța istorică. Mai grav, unele dintre ele nu mai există deloc.

„De un deceniu ne plimbăm prin județ, încercând să aflăm povești. Așa am dat de fenomenul acesta al clădirilor de monument istoric. La început am crezut că sunt cazuri izolate, dar extinzând cercetările am văzut că este un fenomen. Anul acesta am încropit un proiect pe casele din mediul rural. Erau dovada unui stil de viață pe care îl pierdem. Satul se dezvoltă, există nevoia de a aduce la un nivel al confortului comparabil cu cel de la oraș. Dar fără o educație patrimonială, să știm cum să facem acest lucru, duce inevitabil la distrugerea satului. Exact acest peisaj pitoresc pe care îl îndrăgim, îl pierdem”, a declarat Mihai Moldovan, coordonatorul proiectului Fantomele din Lista Monumentelor Istorice.

Fantomele din Lista Monumentelor Istorice

Se ridică astfel o serie de întrebări, printre care: câte din aceste case clasate se mai păstrează astăzi și câte mai sunt relevante din punct de vedere istoric? Prima etapă a proiectului a însemnat documentarea pe teren, a doua, lansarea documentarului Fantomele din Lista Monumentelor Istorice – a cărui premieră a avut loc aseară, la Casa Tineretului.

„Foarte multe dintre monumentele istorice din lista oficială nu mai există sau nu mai arată ca un monument istoric. Ferestrele au fost schimbate cu tâmplărie de PVC, intervenții dăunătoare la fațadă, fie că vorbim de simplă zugrăveală sau de ornamente care au fost ciuntite sau chiar s-a renunțat complet. Anexe care strică aspectul. Au fost și câteva exemple în care casa nu mai există deloc, deși ea apare încă în lista monumentelor. Un exemplu este la Groși. Era o casă de lemn. Dacă ar vrea cineva să o viziteze, nu o mai găsește. Documentarul conține câteva exemple relevante pentru toate situațiile pe care le putem întâlni”, a spus George Predoiu, din echipa Prin Banat, unul din realizatorii filmului.

Proiect finanțat de Ordinul Arhitecților din România

Fantomele din Lista Monumentelor Istorice este un proiect finanțat cu 70.000 de lei de Ordinul Arhitecților din România. Prin Banat este astăzi una dintre cele mai active organizații civice din Timișoara, care se preocupă de patrimoniu cultural-istoric.

„Suntem foarte creativi la Prin Banat și mă bucur foarte mult că ne-am extins echipa și putem să funcționăm ca într-un fel de clustere de echipe care implementează proiecte. Asociația noastră a pornit acum nouă ani, exact acolo unde astăzi prezentăm aceste case. Voiam să înțelegem mai bine ce potențial avem în regiune. Mă bucur că după atâția ani avem o abordare mai profesionistă și putem să facem și o schimbare”, a declarat Alexandra Palconi, membru fondator și directorul asociației Prin Banat.

Următoarea etapă a proiectului este lansarea site-ului Fantomelmi.ro, iar pe viitor implicarea autorităților, în vederea salvării patrimoniului rămas în satele Timișene, dar și clasarea ca monumente ale unor clădiri care nu se află pe lista de protecție.