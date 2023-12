Banat - Regiune Gastronomică Europeană 2027. Un nou proiect strategic pentru vestul României. „E un obiectiv ambițios”

După anul fabulos de Capitală Culturală Europeană, Timișoara țintește un nou titlu european major: Banat - Regiune Gastronomică Europeană 2027. Până acum România a avut o singură dată acest titlu, în 2019, prin Sibiu.

Banat – Regiune Gastronomică a Europei în 2027 este următorul proiect strategic în Timișoara. Consiliul Județean Timiș, Asociația HoReTIM și Universitatea Științelor Vieții lucrează încă de la începutul acestui an la dosarul de candidatură, dorind ca după Capitala Culturală Europeană, regiunea Banat să intre în elita gastronomică a Europei.

Până acum România a avut o singură dată acest titlu, în 2019, prin Sibiu, tot un oraș care a fost și Capitală Culturală Europeană. Toate eforturile se vor canaliza pentru a aduce acest titlu major, mai cu seamă că există deja mecanisme și structuri care funcționează bine din anul de Capitală Culturală Europeană.

„Noi am pornit această idee că la orizontul anilor 2030, Timișul să fie în Top 5 destinații turistice la nivel național. E un obiectiv ambițios, dar cred că anul acesta în care Timișoara deține titlul de Capitală Europeană a Culturii ne-a deschis mai multe oportunități pentru a face din turism un motor de creștere economică. Candidatura pentru Regiune Gastronomică a Europei în 2027 vine oarecum firesc. Acest titlu va pune din nou reflectoarele pe zona noastră. Nu trebuie să ne oprim la 31 decembrie 2023, avem deja un ecosistem de actori culturali privați dar și publici care au învățat și știu deja să organizeze evenimente de amploare, care să atragă public numeros. Domeniul HORECA a început să profite de pe urma acestor activități, autoritățile locale trebuie să continue finanțarea pentru marile evenimente”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Harghita și Banat se bat pentru un loc

Este vorba de un program pus la cale de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism cu sediul la Bruxelles, iar pentru 2027 România are două propuneri județul Harghita și regiunea Banat.

„În 2019, Sibiul a profitat de aceeași situație favorabilă pe care o are acum Timișoara și Timișul. Capitala Culturală Europeană e o rețetă de succes în urma căruia și Sibiul a crescut foarte mult, acum e în topul județelor românești în turism. Asta dorim și noi, însă diferența de potențial este mult mai mare în favoarea noastră. Suntem cel mai mare județ din țară ca suprafață, unul din primele județe ca și populație, nu mai vorbind de puterea economică în comparație cu județul Sibiu”, a adăugat Alin Nica.

”Nu se reduce la două sarmale și o bucată de pâine”

Acest titlu va aduce în regiune numeroase evenimente, nu doar care au legătură cu bucătăria, ci și culturale, artistice. Deocamdată se lucrează la dosarul de candidatură. Urmează să fie atrași în proiect și reprezentanții din județul Caraș-Severin, dar și alți promotori, și urmează o competiție internă.

„Eu, acum, studiez două zone care au fost Regiune Gastronomică a Europei. În zona Hauts-de-France, în 2023, au avut loc între 600 și 700 de evenimente la nivelul acestei regiuni. Acest palier cuprinde foarte multe teme, de la hrană, până la conviețuire, chestii sociale. E ceva foarte complex, nu se reduce la două sarmale și o bucată de pâine. Când am avut ideea, la începutul anului, ținteam anul 2026, unde mai era un loc liber. Între timp locul a fost ocupat de Creta din Grecia. Așa am început să discutăm de 2027. Sunt trei regiuni pe an, dar numai una dintr-o țară. Vor alege între noi și Harghita, în mai 2024. Sper să nu pierdem trenul. Avem un atu în plus față de Harghita, pentru că în acest an am fost Capitală Culturală a Europei. Avem un infrastructură bine pusă la punct”, a declarat antropologul culinar Caius Merșa, unul din inițiatorii acestei candidaturi.

„Acum avem anumite deprinderi și nu trebuie să o luăm de la zero”

Scopul proiectului Regiune Gastronomică a Europei este acela de a pune în valoare identitatea culturală și gastronomică a fiecărei regiuni.

„Este un proiect foarte provocator, spectaculos, pentru regiunea noastră. Însă nu e un proiect ușor. E un dosar, trebuie să fim admiși, să îndeplinim anumite condiții. Cel mai important e că se vrea. Cei de la Bruxelles știu deja de noi, știu ce am făcut în Capitala Culturală Europeană, dar avem de urmat niște pași. Pot spune că stăm mai bine ca Harghita, cu care vom concura pentru acest titlu. E foarte important să fim cât mai aproape de anul Capitalei Culturale Europene, pentru că noi am pus în mișcare niște mecanisme. Acum avem anumite deprinderi și nu trebuie să o luăm de la zero”, a afirmat Corina Macri, președintele HoReTIM.

Cu ocazia acestei candidaturi județul Timiș și-a asumat poziția de lider al Regiunii Banat, teritoriu care trebuie să cuprindă însă tot Banatul istoric – caracterizat de conviețuire multiculturală și interetnică, având o identitate istorică, culturală, economică şi gastronomică bine conturată.