Primarul comunei care a fost epicentrul a sute de cutremure: „Am crezut că e un avion care zboară la joasă înălțime“

Epicentrul a sute de cutremure înregistrate în ultima săptămână a fost teritoriul comunei gorjene Runcu, stațiune turistică de interes local, cunoscută prin aria protejată de interes național Cheile Sohodolului, care a reprezentat scena unde au fost filmate mai multe opere cinematografice.

Adi Câmpeanu, primarul comunei Runcu, a relatat, la gorjonline.ro, că se afla chiar în fața sediului primăriei când a avut loc primul cutremur, de 5,2 grade, din data de 13 februarie. Acesta a povestit că s-a auzit un zgomot puternic, ca de avion, și că se aștepta să cadă ceva din cer, după care s-a auzit un alt zgomot infernal dinspre Cheile Sohodolului:

„Nu știam de prezența acestor zone seismice. (...) În prima zi când a fost cutremurul (n.r.-5,2 grade pe scara Richter) mă aflam în fața primăriei și am avut impresia că este un avion care zboară la joasă înălțime și nu știam din ce zonă poate pica. Așa s-a auzit zgomotul timp de câteva secunde. Când am văzut că nu pică nimic din cer, m-am gândit că vine un val de apă din Cheile Sohodolului care împinge om presiune mare de aer spre sat. Ulterior mi-am dat seama că este un cutremur după ce am văzut agitația animalelor din curțile oamenilor.

La cutremurul de 5,7 grade nu mă aflam în localitate. Eram la Târgu Jiu, unde s-a simțit foarte puternic“.

Primarul a precizat că localnicii sunt foarte speriați ce cele întâmplate: „Toată lumea este speriată. Nu știam că în județul Gorj și în comuna Runcu poate să fie un astfel de epicentru“.

Seismele au afectat o serie de clădiri din localitate: „Avem ceva probleme la bisericile din satele Valea Mare, Bâltișoara, Runcu, Dobrița. Mai sunt probleme la căminul cultural de la Runcu, vechea sală de sport a școlii de la Bâlta. Este vorba de fisuri, probleme cu învelitoare, probleme cu pereții, zidurile de sprijin“.