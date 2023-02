Operație de neurochirurgie efectuată în premieră la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

O operație în premieră pe coloană și de extirpare a unei tumori a avut loc la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu de către o echipă de medici.



O echipă de medici formată din Dr. Dragoș Coldușu, neurochirurg și Dr. Bogdan Niculescu, ortoped, dar și medici anesteziști, alături de asistenți medicali din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au efectuat o nouă operație în premieră. Este vorba despre primul pacient cu probleme la coloană operat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu!

„Pe 1 februarie 2023 am realizat prima operație pe coloană. Totul a decurs excelent, motiv pentru care multumesc tuturor celor implicați de la echipa de anesteziști, ortopezi, până la întreg personalul de la sală.

Cu toții au fost la înălțime și au dovedit că se poate realiza ceva când este voință.

Mulțumesc în special dr. Niculescu Bogdan, care m-a asistat în această operație și care practic a pus bazele acestui proiect în urmă cu un an când m-a invitat să văd condițiile de la Tg. Jiu și mi-a propus o colaborare“, a transmis medicul neurochirurg Dragoș Coldușu.

Pacienta avea un membru afectat

Pacienta suferea de o hernie de disc, dar și de o tumoră, care îi afectaseră nervii: „Legat de caz, pacienta era chinuită de mult timp de o hernie de disc lombară asociată cu o formațiune tumorală benigna crescută din faceta internă a articulației stângă la nivelul L3/4 ce nu dădeau voie nervilor să funcționeze.

Durerile avansaseră și erau însoțite de amorteli și parestezii, iar în ultimul timp începuse să acuze și o slăbiciune musculară in membrul inferior drept.

După ce am încercat toate metodele de a scăpa pacienta de operație, neavând rezultate atât de satisfăcătoare, am hotarat că ultima soluție este operatia, care a decurs cum mi-am dorit, fără incidente, structurile nervoase au fost eliberate“, a mai spus medicul Coldușu.

Operație a fost minim invazivă

Operație a fost minim invazivă și s-a făcut sub microscop operator. „lezarea structurilor musculare și osoase a fost minimă astfel încât pacienta s-a putut ridica din pat în prima zi post operatorie și mi-a povestit că durerile și amorțeala au dispărut și că își simte piciorul liber din nou.

Am urmărit-o încă o zi până pe 3 februarie, apoi a dorit să meargă acasă, asa că vineri a doua zi după operație i-am făcut externarea.

Acum am reușit să deschid acest drum, dar scopul este să dezvolt ce am început, și fiindcă acum spitalul dispune de instrumentar și aparatură de top, practic aceleași cu care am lucrat în Germania, dorința mea e de a mări acest compartiment de neurochirurgie și împreună cu alți colegi să putem asigura gărzi și operații de urgență precum și monitorizarea pacienților neurochirurgicali de către un medic neurochirurg 24h/24h“, a mai transmis medicul neurochirurg.