O tânără din Germania trimite bani în România pentru castrarea câinilor. Merlyn Hermann a adus în țară 50.000 euro din donații

O tânără din Germania susține voluntar cu fonduri mai multe cabinete veterinare din România, pentru desfășurarea campaniilor de castrare a câinilor și pisicilor, menite să micșoreze numărul animalelor fără stăpân de pe străzi.

Merlyn Hermann are 32 de ani și este manager la serviciul de clienți al unei companii multinaționale care produce și vinde mobilier. Aceasta a participat la mai multe campanii, iar anul trecut, Merlyn a decis să-și înființeze propria asociație.

„La început am dorit să ne implicăm în ajutorarea animalelor fără stăpân din Germania, dar am constatat că nu este așa mare nevoie de ajutorul nostru. Am auzit de situația câinilor fără stăpân din România, am vizitat țara timp de două săptămâni și m-am decis să mă implic“, spune Merlyn.

Tânăra din Germania a vizitat, zilele trecute, un cabinet veterinar din Târgu Jiu, care face parte din programul susținut de asociație.

A finanțat cabinetele veterinare cu 50.000 de euro

Merlyn a reușit să strângă aproximativ 50.000 de euro de la nemți, banii fiind trimiși în România, pentru desfășurarea campaniilor de castrare.

„Avem mulți oameni care donează. Suntem o organizație mică și trebuie să devenim cât mai cunoscuți pentru a colecta sume de bani mai mari. Organizăm târguri și organizăm întâlniri cu cetățenii în care le explicăm despre situația câinilor fără stăpân din România și sterilizarea lor“, a precizat Merlyn Hermann.

Le găsește o casă în Germania câinilor fără stăpân

Asociația pe care Merlyn o conduce le găsește o casă animalelor fără stăpân din România: „Încercăm să le găsim câinilor aflați pe străzi o familie în România. Avem licență pentru a face acest lucru. Înainte de ajunge în Germania, câinii sunt deparazitați și vaccinați. În ultimul an, am reușit să găsim casă pentru 12 câini fără stăpân. Principala noastră activitate este sterilizarea animalelor fără stăpân“, a povestit nemțoaica.

Aceasta mai vorbește despre situația animalelor fără stăpân din România și a aflat că aceasta s-a îmbunătățit: „Discut cu români, care sunt colegi cu mine, și îmi spun că situația s-a schimbat în bine și că nu mai sunt așa de mulți câini“.