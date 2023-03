O vedetă din Marea Britanie a adoptat o cățelușă din România. Pekineza Sisi a ajuns în brațele lui Jo O'Meara de la S Club 7 VIDEO

Artista britanică Jo O'Meara, componentă a trupei S Club 7, a adoptat un câine pekinez din România. Câinele a ajuns în orașul englez Canterbury, după trei zile parcurse pe drum într-o dubiță.

Cățelușa maidaneză are șapte ani, poartă numele Sisi, și a fost salvată de pe străzi de o familie din România, familie ce din păcate nu mai poate avea grijă de el.

Prin intermediul mai multor prieteni, artista Jo O'Meara a aflat de această cățelușă și, impresionată de povestea ei de viață, s-a decis să o adopte. Vedeta britanică a postat un videoclip pe Twitter în momentul în care a primit câinele adus din România.

„M-am decis să îi ofer o casă acestei cățelușe adorabile. Este o zi foarte specială. Este ceva uimitor, minunat”, a spus Jo O'Meara, care mai are câțiva cățeluși.

De îndată ce a ajuns în brațele vedetei britanice, cățelușa adusă din România s-a relaxat.

Cine este Jo, cântăreața din faimoasa trupă S Club 7

Pe numele real Joanne Valda O'Meara, vedeta britanică este o interpretă pop ce a devenit faimoasă din perioada în care a făcut parte din trupa S Club 7, între 1999 și 2003. Trupa se va reuni în această toamnă pentru o serie de 11 concerte în Marea Britanie și Irlanda.

S Club 7 a avut patru melodii pe primul loc în Marea Britanie și o melodie ce a ajuns în Top 10 în Statele Unite, Asia, America Latină și Africa.

S Club 7 a înregistrat în total patru albume de studio, a scos 11 videoclipuri și a vândut peste 14 milioane de albume pe tot globul. S Club 7 a câștigat două Brit Awards în 2000 și 2002. Componenții trupei s-au despărțit în primăvara anului 2003.

Jo O'Meara a scos primul single solo în septembrie 2005, single intitulat "What Hurts the Most". Melodia a ajuns pe locul 13 în Marea Britanie și pe locul 26 în Irlanda. În octombrie 2005, artista a scos primul său album solo, ce s-a bucurat de numeroase aprecieri în rândul criticilor.

În noiembrie 2014, toți cei șapte componenți ai trupei S Club 7 s-au reunit pentru a susține un concert la BBC, concert urmat de un turneu în 2015.