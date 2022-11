Patru suceveni au intrat în contact cu un câine cu rabie, dar în județ nu există nicio doză de ser antirabic

Patrupedul a fost operat la un cabinet veterinar, înainte să se afle că are rabie. Trei medici și proprietara au intrat în contact direct cu câinele bolnav. S-a întâmplat în județul Suceava, unde niciun spital nu are ser antirabic.

Câinele de talie mare, din rasa Cane Corso, era crescut într-o gospodărie din municipiul Siret al județului Suceava. Proprietara a dus animalul la veterinar pentru că era agitat și avea o semipareză. În cabinet, câinele a fost operat. Abia după intervenția chirurgicală, cei trei medici care au intrat în contact cu animalul precum și proprietara acestuiau au aflat că avea rabie.

Așa că cei patru au necesitat administrarea urgentă de ser antirabic și de vaccin. Problema este că niciun spital din județ nu avea tratamentul necesar, în lipsa căruia viața celor patru putea fi pusă în pericol.

Așa că Spitalul Județean Suceava și Direcția de Sănătate Publică au pornit într-o cursă contracronometru pentru a face rost de serul antirabic. Zece spitale din țară au fost contactate pentru obținerea tratamentului.

„Marți am anunțat Ministerul Sănătății și de acolo ne-au redirecționat la Centrul operativ pentru situații de urgență, pentru a afla stocurile din țară. Am împărțit lista cu doamna doctor Terteliu, am colaborat cu doamna doctor Zorescu și marți am sunat la 4 spitale, ieri am contactat 10 spitale, pentru a căuta imunoblobulină antirabică umană. Avem nevoie de 19 fiole și am găsit 10 la Timișoara, 4 la București și 5 la Gorj. Doar patru spitale din țară aveau această imunoglobulină. Centrul operativ ne-a ajutat cu transportul și ieri au ajuns primele doze. Toți pacienții au primit atât vaccin antirabic, cât și imunoglobulină specifică”, a declarat Daniela Odeh, șefa Direcției de Sănătate Publică, pentru monitorulsv.ro.