Gigi Becali, în negocieri pentru a construi o fabrică de materiale de construcții în Gorj

Gigi Becali negociază cu un om de afaceri din județul Gorj o investiție într-o fabrică de materiale de construcții în orașul Târgu Cărbunești, care va fi legat la viitorul drum expres Târgu Jiu-Craiova.

Cel care a purtat discuții cu patronul de la FCSB este omul de afaceri Ion Fugaru, fostul viceprimar de la Târgu Cărbunești. Acesta a cumpărat o fostă fabrică de cărămidă din localitate, iar unul dintre posibilii investitori este Gigi Becali.

„Am cumpărat fosta fabrică de cărămidă de la Tg. Cărbunești, care are o suprafață de nouă hectare. Am vorbit cu Becali și nu a vrut să audă la început să investească în Gorj, deoarece la noi în județ sunt hoți mari. El caută o locație unde vrea să își facă o fabrică de construcții pentru că fetele sale se ocupă de construcția de blocuri. Întâmpină probleme pentru găsirea de materiale de construcție, astfel că vrea să își facă fabrica lui ca să producă materialele de construcții. Eu mai am acolo încă 20 de hectare. Eu am fost de acord ca el să cumpere tot. Am fost la el la palat. Am discutat cu el o jumătate de oră“, a spus Fugaru.

Negociază și un om de afaceri spaniol

Omul de afaceri din județul Gorj care desfășoară activități în domeniul comercial, brutărie și HORECA a precizat că mai poartă discuții cu un investitor spaniol.

„După 15 aprilie vin niște spanioli care sunt interesați să investească. Se va face un studiu de piață, de la forță de muncă și până la desfacere. Vor să facă pavele, țiglă și alte materiale de construcții. Cu cine mă înțeleg primul cu acela o să închei afacerea“, mai menționat Fugaru.