Fostul prefect de Gorj, prins la volan, a patra oară în 14 zile, deși are permisul de conducere anulat. Ce a declarat VIDEO

Dan Ilie Morega, fostul deputat și prefect al județului Gorj, a fost prins din nou luni, 26 februarie, în timp ce conducea pe o stradă aglomerată din municipiul Târgu Jiu, deși are permisul retras.

Acesta a fost blocat în trafic de mai multe mașini de poliție. Morega pare să aibă un război cu polițiștii rutieri, care susțin că nu mai are dreptul să să conducă.

„Medicul a venit la chemarea fiicei mele. Eu nu am avut un AVC. (...)

Mi-am făcut la spitalul Sanador un RMN și spune că prin oxigenare creierului sunt la 48 de ani față de vârsta mea.

Am condus pentru că Frățilescu (n.r.- adjunctul șefului Poliției Gorj) a spus că pot să conduc. Am vorbit cu el de dimineață. Am făcut o cerere și a dat cu ea la gunoi.

Este o coaliție de hoți. (...) Permisul este la mine. Am fost internat în spital și mi-am făcut toate analizele și doamna doctor, șefa secției, care mi-a spus că nu am nimic“.

Nu a obținut un aviz psihologic în termenul legal

Morega a fost prins prima dată la volan pe data de 12 februarie. De asemenea, pe data de 17 februarie a fost prins din nou de polițiști la Baia de Aramă în timp ce se afla la volanul mașinii sale.

Pe 22 februarie, mașina lui Dan Ilie Morega a fost filmată în trafic în timp ce circulă cu un girofar în funcțiune și pătrunde pe contrasens, încălcând linia dublă continuă. „Sunt ofițer de informații și eram în misiune“, a spus Morega cu privire la acest incident.

În luna decembrie a anului trecut, Poliția Gorj a fost informată în scris de doi medici, psihiatru și neurolog, că la un consult al persoanei respective au rezultat niște probleme și că nu mai este apt să conducă autovehicule.

Conform legislației în vigoare, medicul psihiatru a informat poliția că i-a trimis lui Dan Ilie Morega un bilet de trimitere ca să meargă la o unitate către o unitate medicală pentru efectuarea unui control și obținerea unui aviz psihologic că este apt de conducere.

Potrivit unor informații din rândul anchetatorilor, Morega nu a mers în termen de 30 de zile și i s-a retras, astfel, permisul de conducere.

Chiar dacă a făcut plângere împotriva deciziei de retragere, nu se suspendă executarea actului.

Dan Ilie Morega a fost președintele Cooperației de Consum, în perioada comunistă, prefect de Gorj, deputat, inspector guvernamental, și președintele PNL Gorj.