Chirurg din Găești fără pacienți operați, timp de un an. Managerul, nemulțumit că îl plătește degeaba

Legislația românească nu condiționează salariile medicilor de performanțe. Managerul Spitalului Orășenesc Găești, Laurențiu Belușică, arată cu degetul spre un coleg, medic, despre care spune că nu a operat nici măcar un pacient, timp de un an, potrivit Digi 24.

Nu contează dacă au, într-o lună, 50, 30 sau zero intervenții chirurgicale, salariile chirurgilor merg mai departe. În cazul semnalat de Managerul Spitalului Orășenesc Găești (detalii, AICI), chirurgul care nu are la activ pe parcursul unui an nicio operație a explicat că a avut un accident la mână, și nu s-a recuperat complet.

Doctorul este medic specialist primar de chirurgie generală și a ajuns la Spitalul Orășenesc Găești în vara anului trecut, prin transfer de la un alt spital din țară. Doctorul spune, potrivit Digi 24, că a lucrat la acel moment în secția Covid, context în care nu a efectuat operații.

Spitalul răspunde de calitatea actului medical

Spitalul Orășenesc Găești este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, subordonată Consiliului Local Găești. Înființat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secții distincte pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni clinice.

Secțiile funcționează în regim de spitalizare continuă sau de zi.

Spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentare și de prevenire a infecțiilor asociate actului medical, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

Scandaluri la Spitalul Orășenesc Găești

Scandalul legat de medicul către care arată cu degetul managerul Spitalul Orășenesc Găești nu este singurul în care este implicată unitatea.

Anul acesta chiar Laurenţiu Beluşică a trebuit să răspundă acuzaţiilor care i s-au adus într-un dosar de delapidare, abuz în serviciu şi fals intelectual, pe motiv că ar fi eliberat în fals certificate de concediu medical pentru concubina sa, medic la Spitalul Malaxa, în perioada mai 2020 - aprilie 2022, acuzații negate de manager.

Laurențiu Beluşică este medicul care l-a criticat vehement pe Raed Arafat după ce acesta a refuzat să-i acorde o cameră hiperbară pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, din cele patru pe care le deţine DSU.