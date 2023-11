Tupeu fără limite. Un bărbat din Olt, surprins beat și fără permis, a urcat din nou la volan după trei ore VIDEO

Un bărbat care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule a fost surprins la volan sub influența alcoolului. A fost dus să i se recolteze probe biologice, iar la întoarcerea de la unitatea sanitară bărbatul a urcat din nou la volan. Mașina nu-i aparținea.

Aventura olteanului în vârstă de 40 ani, din Slătioara, județul Olt, care a dovedit un tupeu fără limite, a început în seara zilei de luni, 6 noiembrie 2023. Pentru că în curte avea un autoturism pe care bărbatul se angajase să-l repare, s-a decis să urce la volan. Nu a ajuns foarte departe, fiind oprit de polițiști pe o stradă din localitate.

„La data de 6 noiembrie 2023, în jurul orei 23,20, polițiștii Secției de Poliție Rurală Nr. 6 Găneasa, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Unirii, din comuna Slătioara, județul Olt, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au comunicat polițiștii.

După testarea rapidă polițiștii l-au condus pe bărbat la spitalul din Slatina, pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge. Trei ore mai târziu, întors în localitatea de domiciliu, bărbatul a urcat din nou la volan. L-au oprit polițiștii aceleiași secții de poliție.

„Ulterior, la data de 7 noiembrie 2023, în jurul orei 2,30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Nr. 6 Găneasa l-au depistat din nou, pe bărbatul de 40 de ani, conducând un autoturism pe aceeași stradă, din comuna Slătioara.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, de această dată rezultând o concentrație alcoolică de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanții Poliției Olt.

De data aceasta bărbatul nu a mai fost lăsat liber, polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, reținându-l pe bărbat. Acesta este cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„În urma probatoriului administrat, la data de 7 noiembrie 2023, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca la data de 8 noiembrie a.c, bărbatul să fie prezentat unității de parchet cu propuneri legale”, au mai precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.