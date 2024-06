Sute de tineri au protestat la Slatina, după decesul lui Flavius, sportivul care s-a înecat în râul Olt. „Vrem dreptate!” VIDEO

Sute de tineri au protestat, marți-seară, 4 iunie 2024, după înmormântarea lui Flavius Magraon, sportivul care s-a înecat, sâmbătă, în râul Olt, în urma unui accident de skijet. Tinerii acuză că s-ar încerca să se pună întreaga vină pentru producerea accidentului în contul prietenului lor decedat.

Mai mulți prieteni ai sportivului legitimat la CSM Slatina care s-au întâlnit, marți, 4 iunie, la înmormântarea lui Flavius au stabilit să organizeze un protest în municipiu, revoltați de ceea ce se zvonește în oraș. S-au mobilizat pe rețelele de socializare, iar marți-seară sute de tineri, care fie i-au fost prieteni, fie doar îl cunoșteau pe Flavius, s-au întâlnit în fața Prefecturii Olt.

Ce reclamă tinerii

În jurul orei 20,00 tinerii au început să se adune pe platoul din fața Prefecturii Olt. O jumătate de oră mai târziu erau deja câteva sute și au pornit în marș prin oraș.

„Flavius!” și „Vrem dreptate!” au fost primele scandări, cei mai mulți trecători asistând nedumeriți la marșul tinerilor liceeni. S-a scandat apoi „Jos corupția!”, „Ieșiți în stradă!” etc. Cei mai mulți slătineni au aflat că Flavius Magraon, tânărul de 19 ani elev în clasa a XII-a la Liceul cu Program Sportiv din Slatina și fotbalist legitimat la CSM Slatina, împrumutat la Petrolul Potcoava, a fost victima unui accident petrecut pe râul Olt. Flavius se afla împreună cu un prieten în vârstă de 17 ani pe un skijet. Nu purtau veste de salvare, iar skijet-ul, spun prietenii lui Flavius, ar fi fost condus de prietenul de 17 ani. „Suntem nemulțumiți, normal, pentru că acum încearcă să se pună totul în cârca lui Flavius. Că el conducea, că a furat skijet-ul, numai și numai porstii. Vor să acopere, ce mai”, a explicat unul dintre protestari.

Flavius se afla, sâmbătă, 1 iunie, la o petrecere organizată pe o proprietate privată situată pe malul râului Olt. La petrecere, organizată pe proprietatea directorului Companiei de Apă Olt, erau aproximativ 20 de invitați. Flavius și prietenul de 17 ani ar fi plecat la un moment dat din locul în care se distrau prietenii lor, cu gândul să dea o tură cu skijet-ul. În urma unui viraj cei doi au căzut de pe skijet. Flavius nu știa să înoate, așa că în câteva secunde a fost înghițit de ape. O filmare care a fost publicată de Antimafia de Olt a surprins chiar ultimele zile din viața băiatului. Filmarea începe după căderea celor doi de pe skijet și surprinde skijetul în derivă și momentul în care cineva vede cele întâmplate și vine cu un alt skijet în ajutor. Se îndreaptă către băiatul de 17 ani, timp în care Flavius se scufundă.

„Asta ne nemulțumește, că nu au fost audiați toți cei prezenți atunci. Au plecat în timp ce scafandrii îl căutau pe Flavius, iar băiatul care era cu el pe skijet a fost audiat a doua zi, din câte am auzit. Am mai auzit că s-ar fi stabilit că Flavius conducea skijet-ul, cel puțin așa vor să se creadă, iar noi am aflat de la cineva care a fost acolo că n-a fost așa... Sunt multe, multe de spus. Noi o să mai venim și în serile următoare, nu este singurul protest”, a precizat un alt tânăr.

Tinerii au parcurs în marș bulevardul A.I. Cuza până aproape de intersecția din zona Mc Donald s, după care s-au întors în fața Prefecturii Olt, au continuat marșul pe esplanada Slatinei, au ieșit în bulevardul Nicolae Titulescu, s-au îndreptat spre strada Libertății și au parcurs-o, revenind în fața Prefecturii, unde au ținut un moment de reculegere în memoria prietenului lor.

În urma decesului tânărului de 19 ani a fost deschis un dosar penal și se efectuează cercetări „in rem” pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Au avut loc audieri de martori și vor mai fi audiați și alții, administrându-se în continuare probe, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, procurorul Liviu Milca. De asemenea, nu s-a stabilit până în prezent cine conducea skijet-ul, iar anchetatorii caută răspunsuri și alte întrebări, ancheta fiind în desfășurare.