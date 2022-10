Salarii la Bursa pentru Absolvenți: 6.000 lei net, fără experiență. Șomeri fără chef și angajatori disperați VIDEO

Interesul pentru viza pe carnetul de șomer a bătut din nou oferta locurilor de muncă la Bursa pentru Absolvenți. Șomerii cu adevărat interesați sunt din ce în ce mai puțini, iar angajatorii sunt disperați.

Aproape 700 locuri de muncă au fost disponibile la „Bursa locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, organizată, vineri, 14 octombrie 2022, în județul Olt.

Așa cum se întâmplă deja de ceva vreme, numărul locurilor de muncă l-a depășit și de această dată pe cel al participanților la bursă.

Din cei 575 participanți, care au avut de ales din 672 locuri de muncă, doar 299 au fost din categoria absolvenților (cărora le-a fost dedicată bursa, fără însă ca accesul să le fie îngrădit șomerilor din celelalte categorii). În final, pe listele angajatorilor au fost reținute doar 132 nume, persoane care vor fi programate pentru interviu sau probă de lucru. Niciun șomer nu a fost încadrat în cadrul bursei.

„Am văzut un domn care s-a înscris pentru postul de femeie de serviciu. În construcții e de muncă”

Întâlnirea angajatorilor cu șomerii aflați în căutarea unui loc de muncă a fost organizată exemplar de serviciul public de ocupare. Au fost contactați peste 100 angajatori din tot județul, răspunzând ofertei mai puțin de jumătate dintre aceștia.

Au fost anunțați și șomerii aflați în liste, indemnizați și neindemnizați, însă nimic nu pare să schimbe cursul lucrurilor.

Sunt firme care vin de mulți ani, reprezentanții apreciind că niciodată nu le-a fost mai greu ca acum să găsească angajați. Nici măcar nu se mai gândesc să fie „angajatul potrivit”, ar face și calificare la locul de muncă, doar să-și dorească să muncească.

„Nu am nimic pe listă. Uitați-vă cum trec, se uită, văd despre ce este vorba și nu se opresc să-ntrebe! Avem locuri în construcții, unde e de muncă, deși avem utilaje, nu se mai lucrează ca acum mulți ani. Dar se feresc de munca fizică. Am văzut mai devreme un domn care s-a înscris la firma de lângă, pentru postul de femeie de serviciu. Deja mi se pare...”, spune reprezentanta unuia dintre angajatorii care au pus pe masă oferte.

La fel au pățit și mulți alți angajatori, indiferent de domeniul de activitate.

„Nu cred că e vorba de salariu”

Dezamăgirea patronilor atinge cote alarmante. Își caută angajați nu doar la bursă, ci au și anunțuri pe rețelele sociale, pe site-uri și la televiziunile locale. Unii deja au concluzionat: „Oamenii cu chef de muncă au plecat. Nu mai e vorba de salariu, de alte beneficii, din moment ce nici nu se opresc să-ntrebe, nu apuci să le vorbești de tichete de masă, de bonusuri... ”

O firmă care caută 100 de lucrători pentru montarea de panouri fotovoltaice a reușit să adune printre cei mai mulți șomeri interesați, însă nici aici n-a fost „bătaie”. Au venit să recruteze doi tineri care, în ciuda vârstei fragede, au ani de experiență în spate. „Salariul este între 3.500 și 6.000 lei net, asigurăm training periodic, decontăm transportul, facem contract din prima zi...”, oferă informații unul dintre tineri.

Șomerii par pe moment cuceriți, însă când trebuie să-și ofere datele deja cad pe gânduri. Fără persoane interesate trecute pe listă au plecat și firmele din domeniul confecțiilor textile (care cer ajutor din partea statului pentru că, spun patronii, au pirdut multe contracte în pandemie și acum nu le pot oferi angajaților salarii motivante), la fel s-a întâmplat și cu firmele de asigurări etc.

Ce-și doresc tinerii: „Salariu de, să zicem, 3.000 lei, echipă care să mă ajute să mă dezvolt...”

În timp ce angajatorii încearcă să pătrundă filosofia șomerilor, absolvenții veniți mai mult de nevoie la bursă, pentru că le trebuie viza pe carnetul de șomer, s-au plimbat, cei mai mulți, de la un stand la altul, fără să încerce vreo discuție cu angajatorii.

O tânără absolventă de liceu (unul dintre cele mai bune licee teoretice din Slatina), care a acceptat să spună ce așteptări are, vorbește despre „salariu de, să zicem, 3.000 lei, echipă care să mă ajute să mă dezvolt, un mediu prietenos, oportunități de dezvoltare...”. Știe că nu are experiență, însă nici nu ar accepta un loc de muncă mai prost plătit. În cele din urmă recunoaște că a venit doar să vadă despre ce e vorba, pentru că visul său este să fie admisă la școala de subofițeri de poliție și deocamdată o ajută părinții.

La polul opus, un adolescent din Scornicești, elev în ultimul an de liceu, și-a lăsat datele la mai multe firme. În decembrie va împlini 18 ani și vrea să lucreze. A făcut-o și pe perioada verii, dar la negru. După liceu are două variate: fie se angajează în România, dacă găsește un loc de muncă bine remunerat, fie va merge în Germania, unde locuiește una dintre surori. „Străinătatea este o variantă, dar dacă găsesc aici un loc de muncă bine plătit nu vreau să plec neapărat. Vreau să-mi iau diploma, vreau să fac și un curs de motostivuitorist și excavatorist, am lucrat și în service, am lucrat și în construcții...”, a spus tânărul.

De un interes aparte s-a bucurat standul Centrului Militar Olt, în special elevii aflați în ani terminali fiind curioși să afle cum pot să intre în Armată.

O categorie aparte sunt șomerii indemnizați care au venit la bursă doar pentru că li s-a refuzat viza la sediul AJOFM, spunându-li-se să treacă mai întâi și să vadă oferta angajatorilor.

La accesul în holul casei Sindicatelor din Slatina, unde a avut loc evenimentul, au primit bilețele cu care să se prezinte la angajatorii cu oferte, ulterior, dacă pot prezenta trei refuzuri din partea angajatorilor (pe motiv că nu au calificarea necesară, că nu sunt potriviți postului etc.), urmând să primească viza pe carnetul de șomer.

Mulți, aflați în prag de pensie, recunosc că încearcă să obțină fie o pensie medicală, fie o pensie anticipată, iar alți șomeri lucrează deja „la negru” pe perioada șomajului, așa că nu au venit cu scopul de a-și găsi cu adevărat de lucru.