Profesoare de la un liceu de top din Olt, acuzate că au umilit și au bătut un elev. „Trezește-te, că ești în clasa a XII-a”

Un elev de la un liceu de top din județul Olt a depus o plângere la Poliție, dar și la conducerea școlii, acuzând două profesoare că l-ar fi agresat fizic și verbal.

Plângerea a fost depusă miercuri, 1 martie 2023, însă faptele s-ar fi petrecut spre finele anului trecut, în decembrie, respectiv în cursul lunii februarie 2023. Elevul învață la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, o unitate școlară aflată de ani de zile în top 3 licee din Olt.

Cadrele didactice acuzate sunt profesori care nu s-au mai confruntat niciodată cu astfel de incidente, spune directorul liceului. Una dintre profesoare predă Matematica, iar rezultatele elevilor săi sunt remarcabile, cealaltă profesoară predă Chimia.

„La data de 1 martie a.c., în jurul orei 14:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin plângere scrisă, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Caracal, cu privire la faptul că acesta ar fi fost agresat fizic și verbal de către două cadre didactice de la o unitate de învățământ, din municipiul Caracal, unde acesta este elev.

În cauză, a fost sesizat Biroul Siguranță Școlară, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„Doamnei profesoare de Matematică îi reproșează că l-a abuzat fizic, că l-a lovit cu palma”

Elevul, care este în clasa a XII-a, a depus plângerea la IPJ Olt, însă a sesizat și conducerea școlii.

„Este un elev care și-a exprimat nemulțumirea făcând sesizare către conducere, către Poliție, am înțeles, presă și așa mai departe. Reclamă că una dintre doamnele profesoare i-a atras atenția că are o ținută mai puțin adecvată, cu cercei în urechi, cu inele foarte multe pe degete, lanțuri, piercing, că nu este o ținută decentă, conform regulamentului liceului, iar doamnei profesoare de Matematică îi reproșează că l-a abuzat fizic, că l-a lovit cu palma. Nu se confirmă, deocamdată. Eu am vorbit cu doamna profesoară și mi-a spus că nu a făcut așa ceva. Într-adevăr, l-a scos la tablă și l-a întrebat ceva, el n-a răspuns și atunci doamna i-a zis: „Trezește-te, că ești clasa a XII-a și ar trebui să știi!”, a explicat, pentru „Adevărul”, directorul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, prof. Liviu Mitroi.

Elevul este descris ca fiind un tânăr ceva mai rebel, reproșându-i-se de mai multe ori ținuta considerată de către profesori ca fiind neadecvată pentru școală. Cu toate acestea, elevul nu a făcut probleme și nu are sancțiuni, a mai precizat directorul.

„Urmează să demarez procedurile: comisie de disciplină, analizăm, și după ce încheiem ancheta o să-i dăm și un răspuns la această sesizare”, a mai spus prof. Mitroi.

Ce a sesizat liceanul

Tânărul a sesizat în plîngerea adresată mai multor instituții că profesoara de Chimie l-ar fi ridicat în picioare ca să atragă atenția tuturor colegilor asupra lui, criticându-i ținuta și bijuteriile pe care le purta în ziua respectivă. Lucrurile acestea se petreceau în prima decadă a lunii februarie.

Mai mult, l-ar fi trimis în biroul directorului, iar la final, fiind nemulțumită de cum au evoluat lucrurile, l-ar fi amenințat că îl va evalua din lecția de zi, dacă va continua să-i răspundă și să mai vină la școală cu accesoriile respective. La final l-ar fi trimis acasă, însă elevul a refuzat să plece.

Elevul mai sesizează și că ar avea o notă de 4 la Chimie pentru că nu ar fi avut toate lecțiile scrise în caiet, cu aceeași sancțiune fiind pedepsiți alți doi colegi.

Despre profesoara de Matematică elevul spune că și-ar abuza fizic și verbal elevii, având obiceiul de a-i lovi peste față, spate și ceafă. Elevul precizează că de mai bine de un an se simte într-un stres constant și că școala nu mai reprezintă „un spațiu sigur pentru elevi”.