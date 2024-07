Lungul drum către catedră. Candidații cu note mari și speranțe mici la ocuparea unui post de titular. Nici 10 nu este de ajuns

Candidații care au aflat, marți, 23 iulie 2024, rezultatele de la proba scrisă a concursului de Titularizare vor avea o vară lungă. Chiar și cei cu note mari au speranțe mici să ocupe un post de titular.

Aspiranții la catedră nemulțumiți de notele obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2024, sau, pe scurt, concursul de titularizare, au avut posibilitatea să depună contestații până miercuri la prânz.

În județul Olt peste un sfert dintre candidații de la Titularizarea 2024 au contestat nota. Cei mai mulți sunt candidații care au notă sub 5 și care vor avea șanse extrem de reduse de a ocupa chiar și un post de suplinitor.

Ca în fiecare an, cei mai mulți candidați cu note mari se vor lupta și ei tot pentru posturi de suplinitor, pentru că posturile titularizabile scoase la concurs sunt, tot ca în fiecare an, puține.

În Olt s-a înregistrat o singură notă de 10 la Titularizarea 2024. A reușit această performanță o profesoară de Educație fizică și sport care și în anii trecuți a avut prima notă pe județ la această disciplină. Nici cu 10 însă nu se va putea titulariza în acest an pe un post care să-i convină, pentru că este un singur post disponibil, în orașul Drăgănești-Olt, iar profesoara ar fi nevoită să facă naveta din zona Balș. La fel se întâmplă și profesorul cu cea mai mare notă la Agricultură. Este un singur post titularizabil, în sudul județului, la Cilieni, iar candidatul locuiește în nordul județului, ceea ce ar presupune, dacă acceptă postul, să parcurgă peste 100 km către școală.

Posturi titularizabile, candidați slabi

Candidați cu note peste 7, dar care nu au în lista de opțiuni posturi titularizabile, sunt și la alte discipline: Confecții, Biologie (șase candidați cu note peste 7 și niciun post), Geografie, Istorie, Învățător (11 candidați cu note peste 7 și trei posturi titularizabile), Engleză (nouă candidați cu note peste 7 și niciun post), Limba Română (15 candidați și niciun post) etc.. De departe situația cea mai grea este cea a candidaților pentru posturile de educator. Din cei 183 candidați înscriși la examen, 42 au obținut note peste 7, multe dintre acestea chiar mult peste 7, iar aceștia se bat pentru un singur post titularizabil.

În cazul altor discipline se întâmplă și situația inversă. Pentru puericultori au fost scoase la concurs în acest an 12 posturi titularizabile, în schimb doar 10 candidați au obținut note peste 7, iar printre ei nu se numără niciun candidat din promoția curentă. Rezultate slabe au înregistrat și candidații care au vizat un post de consiliere psihopedagogică, un domeniu care „arde”, prezența consilierilor în școli fiind intens cerută de către directori și cadrele didactice. Sunt opt posturi disponibile și doar trei candidați cu note peste 7.

Performanțele candidaților din Olt care fie vor să ajungă la catedră, în cazul debutanților, fie să rămână, în cazul profesorilor cu ceva experiență, sunt sub așteptări. Rata notelor peste 7 a fost în județ de 29,8%, cu mult sub media națională (41,90%). Candidații din promoția 2024 au avut rezultate și mai slabe, doar un candidat din cinci, din promoția curentă, reușind în Olt să obțină cel puțin 7. Un plus al Titularizării 2024 este însă evaluarea lucrărilor în sistem digital, așa cum s-a întâmplat și în cazul examenelor de Evaluarea Națională și Bacalaureat. Faptul că lucrările pot ajunge la evaluatori din oricare colț al țării fără ca acest lucru să poată fi controlat este de natură să crească încrederea candidaților în corectitudinea evaluării, este de părere inspectorul școlar pentru Resurse Umane din cadrul IȘJ Olt, Cristian Miu.

O vară lungă așteptând repartizarea

Candidații de la titularizarea 2024 vor aștepta afișarea notelor finale (31 iulie), iar din 1 august vor urmări, în funcție de nota obținută, graficul ședințelor publice de repartizare. Cei cu note de cel puțin 7 vor intra în prima etapă de repartizare pe posturile/catedrele vacante, posturille titularizabile putând fi ocupate doar de către candidați cu nota de cel puțin 7, în timp ce candidații cu note peste 5 pot obține doar un post de suplinitor, pentru care se bat însă și candidații cu note mari.

În funcție de numărul de posturi/catedre/fragmente de catedră disponibile ședințele de repartizare pot continua până aproape de începerea anului școlar, un grafic urmând să fie afișat pe site-ul IȘJ Olt până la 1 august 2024.