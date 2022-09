Liceeni premiați de bucătarul de la curtea reginei Elisabeta a II-a. Învață la Liceul Economic din Slatina

Patru liceeni din Slatina au fost premiați la un concurs gastronomic la Mamaia. Modul cum au preparat peștele a fost apreciat de un juriu internațional, președinte fiind un bucătar care a lucrat pentru regina Elisabeta a II-a.

„Culinariada Young Chef – Black Sea Trophy” este cel mai recent concurs, desfășurat weekendul trecut la Mamaia, la care patru elevi ai Liceului Tehnologic Economic „Petre S. Aurelian” din Slatina au fost premiați. Au concurat cu elevi din alte peste 30 de licee de profil din țară, convingând juriul, format din specialiști de nivel internațional, că și-au ales bine meseria.

„Cu o excepție, membrii juriului au fost doar bucătari din străinătate. Președintele juriului a fost președintele Toques Europa, un bucătar care a gătit la curtea reginei Elisabeta a II-a”, spune cu mândrie profesorul Nicolae Petrescu, cel care, alături de colega Marinela Lăcraru, i-a însoțit pe elevi la competiția gastronomică.

Stefano, tânărul pentru care viitorul are un singur nume: bucătăria ridicată la rang de artă

Veronica Mihai și Stefano Andrea Stancu, elevi în clasa a XI-a, au făcut echipă și au câștigat medalie de argint. Cei doi au experimentat împreună și pe perioada verii, în Londra, acolo unde Veronica are rude. Nu a fost un loc de muncă, spune Stefano, a fost o ocazie deosebită de a căpăta experiență învățând atât de la bucătari „cu acte în regulă”, cât și de la oameni veniți în Londra din toate colțurile lumii.

Cât despre concurs, pentru Stefano nu e primul, tânărul câștigând chiar în această vară un alt concurs, în Bulgaria, atunci cu un produs de cofetărie.

Proba din cadrul „Festivalului Peștelui Durabil”, cum a mai fost numit concursul de la Mamaia, a fost aceea de a găti pește la tigaie. Concurenții au fost „sub lupă” din primul până în ultimul moment, contând pentru punctajul final fiecare etapă a preparării. Elevii au știut că vor avea de pregătit pește, însă nu li s-a spus din ce specie.

„Am încercat să aflăm, am insistat, în cele din urmă ni s-a spus că păstrăv sau crap. Și de fapt a fost lufar, un pește din Marea Neagră. Avea importanță ce vor găti, pentru că în funcție de asta făceam și garniturile. Dar copiii s-au adaptat”, a explicat prof. Petrescu.

„Mă bucur că am avut posibilitatea să-mi reprezint școala la astfel de concursuri și că împreună cu domnul porfesor și alături de colega mea am primit argintul. Nu era pentru prima dată când pregăteam pește, am învățat asta chiar la orele de practică, la agenții economici din oraș, chiar rețeta pe care am adus-o la concurs. În vara aceasta am avut de asemenea posibilitatea să exersez în Anglia diferite soiuri de pește și să am mai multe persoane care să-mi guste preparatele și să-mi spună părerea lor despre acestea”, a spus Stefano.

Tânărul a vorbit și despre experiența acumulată în cele două luni de vară petrecute în Londra. „Am stat două luni în care am gătit numeroase preparate, de la mâncare indiană până la mâncare din regiunile Africii”, a completat Stefano.

Pentru el bucătăria nu este o simplă încercare. Și-a dorit să învețe asta și a fost deosebit de fericit să afle că există chiar un liceu unde poate studia gastronomia. Visul său este să ajungă cel mai tânăr bucătar cu stele Michelin, iar pentru asta exersează continuu. Acasă, a mai dezvăluit elevul, în bucătărie intră și tatăl său, însă de fiecare dată când Stefano își dorește mai mult, tatăl îi face loc.

„Mereu când am avut șansa să gătesc pentru oamenii care-mi sunt dragi m-am bucurat pentru această posibilitate și le-am mulțumit într-un final oferindu-le o mâncare delicioasă care poate face seara mai fericită, să spunem”, a mai spus Stefano.

Concursurile, deși îi dau mari emoții, le consideră în schimb o mare șansă de a se dezvolta. „Pot fi anunțat cu doar o seară înainte și am să spun întotdeauna DA. Acestea sunt ca o pregătire pentru viitorul care ne așteaptă pe toți elevii de la acest profil: tehnician în gastronomie. Este foarte important ca și bucătar să ai anumite experiențe și să ai concursuri la care poți câștiga sau poți pierde”, crede tânărul.

Gastronomia ca hobby pentru Veronica

Veronica, coechipiera lui Stefano, deși pasionată de gastronomie, spune că nu e încă foarte hotărâtă dacă va miza totul doar pe această carte. Îi plac foarte mult animalele și ar vrea să devină medic veterinar.

Este, în schimb, convinsă că nu va renunța să experimenteze în bucătorie, mai ales acum, că a și fost premiată la primul concurs de profil din viața ei.

„Încă nu m-am decis dacă asta e ceea ce vreau să fac, dar e ceea ce vreau să învăț”, spune tânăra.

Ca și Stefano, a mai pregătit diverse preparate din pește în Londra, în vara care de-abia a trecut, așa că proba nu a luat-o prin surprindere. Spune că îi place, după experiența londoneză, mai mult mâncarea românească.

Ionela vrea să-și deschidă propriul restaurant

Cea de-a doua echipă, premiată cu bronz, a fost formată din două eleve de clasa a XII-a. Ionela Andreoiu și Denisa Grosoi au concurat la aceeași categorie de vârstă, preparatul lor, pește în crustă de mălai cu mămăliguță și mujdei de usturoi, fiind de asemenea apreciat.

„Am învățat în cadrul acestui concurs de la masterchefi pe care nu i-am cunoscut niciodată până acum și pe care nu știu dacă am să mai am ocazia să-i văd. A fost o experiență care pe mine m-a ambiționat. Am gătit lufar cu mămăliguță și mujdei de usturoi, inițial ne pregătiserăm pentru crap sau păstrăv. Am văzut peștele și ne-am gândit să facem ceva clasic, pentru că a fost a doua oară când am participat la un asemenea concurs și am zis să nu fac ceva sofisticat, care să nu-mi iasă. Am mers la sigur”, a explicat Ionela.

Tânăra spune că a învățat să facă mâncare de la bunica ei. Pe parcursul celor doi ani de practică (pe primii doi i-a „ratat”, fiind anii pandemici) a exersat în bucătăriile restaurantelor din oraș, însă nu vrea neapărat să practice meseria de bucătar, cât mai mult să coordoneze un restaurant.

Visul său este să devină educatoare, iar restaurantul să fie o afacere pe care să o dezvolte de la zero și să o coordoneze. Recunoaște, de altfel, că a ajuns să studieze la profilul tehnician în gastronomie în urma repartizării computerizate, însă lucrurile au mers atât de bine încât nu are nici cel mai mic regret. „Cel mai mult îmi place să gătesc prăjituri. De Sărbători ai mei nu se bagă, mă lasă pe mine, pentru că nu sunt atrași”, mai spune Ionela, cu gândul la preparatele pe care le gândește deja pentru propriul restaurant.

„Acești elevi sunt mândria liceului, începând din clasa a IX-a au promis. Astfel de concursuri constituie o experiență, pentru că ei au doar această practică în restaurante, iar față în față cu competitori cam de același nivel și față în față cu adevărați chefi, maeștri în artă culinară, în astfel de concursuri, cred eu că pot experimenta și pot fura meserie, că până la urmă meseria se fură”, a spus, la rândul său, prof. Marinela Lăcraru.