Învățământ de eră nouă. Fără ghiozdan greu, cu tableta pe bancă și conținut digital: „Acesta este viitorul”

Un proiect de achiziționare a echipamentelor informatice de ultimă generație, început în pandemie, a fost concretizat efectiv în ultimele luni în Slatina, unde peste 9.000 tablete, 500 laptopuri, dar și table inteligente și alte dispozitive au ajuns în toate școlile gimnaziale și în liceele din municipiu.

Deși a fost gândit în pandemie pentru a le facilita elevilor accesul la educație de acasă, după ce s-a descoperit că nu toți au mijloacele necesare pentru a accesa platforma școlii, inițiativa digitalizării se dovedește extrem de utilă și astăzi. Astfel, elevii nu vor mai fi nevoiți să care în ghiozdane manualele care acum sunt disponibile și online și în plus, comparativ cu resursele clasice, orele devin mult mai atractive.

Scris în pandemie, finalizat de curând

Fiecare unitate școlară din Slatina a înaintat, încă din vara anului 2020, în perioada în care școlile erau închise, iar lecțiile se desfășurau online, necesarul de dispozitive pentru a asigura accesul la acest tip de învățământ. Procedurile de achiziție au durat însă peste un an și jumătate. Este vorba de un proiect de 19 milioane lei, dintre care peste 18 milioane lei sunt fonduri nerambursabile, accesate de către Primăria Slatina prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

În total, pentru cele 14 școli gimnaziale și licee din Slatina au fost achiziționate peste 9.100 tablete pentru elevi, 558 laptopuri care le-au fost predate cadrelor didactice, 183 sisteme desktop și monitoare, 69 sisteme all in one, 131 camere web, 180 camere de videoconferință, 168 proiectoare, 45 ecrane de proiecție pe trepied și 127 ecrane de perete, 137 table interactive, routere wirelles capabile să susțină conectarea tuturor dispozitivelor. Echipamentele au fost în cea mai mare parte recepționate, un singur lot de aparatură rămânând să fie livrat, și acesta, în școli în perioada următoare.

„Trebuie să înțelegem că nu ne mai întoarcem la trecut”

La Școala Gimnazială „Ștefan Protopopescu” Slatina au ajuns 403 tablete, suficiente pentru toți elevii școlii, începând de la clasa pregătitoare și până la clasa a VIII-a. Nu și-a pus nimeni întrebarea „Ce mai facem cu ele acum, când pandemia a trecut?”, spune prof. Mihaela Pirnă, directoare școlii. Din contră, profesorii au trecut deja de vreme bună la integrarea dispozitivelor electronice în procesul de predare, cu mijloacele de care a dispus până acum școala, iar cu noua aparatură lucrurile vor fi și mai simple. Vor mai fi colegi care vor fi pentru o vreme reticenți, a admis Pirnă, însă în momentul în care vor descoperi avantajele folosirii acestor mijloace lucrurile se vor regla.

„Poate vor fi reticenți anul acesta, dar de anul viitor nu vor avea încotro. Acesta este viitorul. Trebuie să pregătim copiii pentru viitor, să înțelegem că nu ne mai întoarcem la trecut, și copiii au nevoie de competențele acestea digitale. Pentru că, deși noi spunem că sunt copiii tehnologiei, în afară de săgeți stânga dreapta și w – a – s - d puține lucruri știu. Eu, ca profesor de informatică, pot să confirm lucrul acesta, câte dificultăți am cu ei în a-i învăța să acceseze platforme, să utilizeze aplicații. Competențele digitale nu înseamnă doar divertisment”, a explicat prof. Pirnă, precizând că strategia sa a fost să le arate profesorilor și elevilor în primul rând avantajele predării în acest mod.

Tabletele vor rămâne la școală

La „Ștefan Protopopescu” s-a luat decizia ca tabletele să fie folosite exclusiv la școală. Pe de o parte, se elimină, astfel, riscul ca tabletele să sufere diverse accidente pe drum, și chiar riscul ca cei mai mici elevi să cadă pradă tentativelor de furt, iar pe de alta nu vor fi situații în care elevii să spună că și-au uitat acasă tableta și, astfel, să nu poată lucra cu toții în același sistem, a precizat dir. Pirnă.

Deși la acest moment nu există proceduri clare cu privire la posibilitatea ca un copil care, din motive întemeiate, lipsește de la școală să aibă acces la ce se întâmplă în clasă, prin norme interne inclusiv această problemă s-ar putea rezolva, susține șefa școlii slătinene.

„Poate fi stabilit printr-o procedură la nivelul școlii și dacă părintele solicită – pentru că nu poți să stai să te conectezi și copilul să nu intre – și va fi aparatura montată, pentru că acele camere în sistem videoconferință îți permit să filmezi tabla, să filmezi ce vrei, copilul poate să participe online. Nu ne impune legislația, dar la nivelul școlii se poate face procedură”, a precizat Pirnă.

„Sunt strict educaționale”

Fiecare școală a ales să dispună în propriul mod cum va gestiona resursele pe care le-a „comandat” primăriei, astfel că sunt și școli în care elevii, liceeni, de data aceasta, pot să meargă cu tableta acasă. Este cazul Liceului Tehnologic „Alexe Marin”, din Slatina, unde de asemenea toți copiii care și-au dorit au primit spre folosință o tabletă.

„Eu am dat la tot personalul școlii, de la portar până la director, și acum dăm și la elevi. Sunt strict educaționale. De exemplu, acum am avut de aplicat un chestionar sociologic, am fost selectați de un centru din Cluj pentru un eșantion cu o clasă de a IX-a. Le pot lua și acasă, sunt strict educaționale, nu se pot instala nici What s app nici Facebook. Au catalogul electronic, au acces la aplicații. Avem și un laborator de 33 calculatoare, cu Office 2021 instalat, monitoare de ultimă generație, care sunt și wirelles, am primit routere. Le vom folosi cât putem de mult, noi mai avem o clasă în care elevii au primit tablete de la un agent economic, încă din toamnă”, a precizat prof. Valeria Diaconu, directorul liceului.