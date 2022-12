Consilierii de probațiune, a doua săptămână de proteste. „Zona a devenit neatractivă din cauza salariilor”

Consilierii de probațiune din toată țara sunt în a doua săptămână de proteste, întrerupând activitatea zilnic, în intervalul orar 13,00 - 15,00. Ei cer punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești menite să elimine inechitățile salariale din sistem.

Serviciile de probațiune au în supraveghere peste 100.000 de persoane condamnate, unele dintre ele pentru infracțiuni foarte grave (infracțiuni de omor, tentativă la omor calificat, proxenetism, act sexual cu minor, agresiune sexuală și viol).

„În repetate rânduri, Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune a adus la cunoștința conducerii ministerului că problemele de natură salarială sunt grave și că trebuie găsite soluții în vederea înlăturării discriminărilor, nemaifiind acceptate amânări și tergiversări. (...) Consilierii de probațiune îi amintesc ministrului justiției, domnul Cătălin Predoiu despre obligativitatea ,,de a pune în aplicare decizii judecătorești definitive, în caz contrar fiind pasibil de răspundere în fața legii” (aspect menționat de însuși ministrul justiției în comunicatele de presă date în cursul anului 2022). Plecând de la argumentul că trebuie să evite discriminarea în familia ocupațională “justiție” și menționând hotărârile judecătorești definitive ale consilierilor de probațiune, Ministerul Justiției a recurs la corectarea drepturilor de natură salarială pentru magistrați și la alocarea fondurilor necesare în acest sens”, transmit reprezentanții sindicatului.

Concret, consilierii de probațiune vorbesc de drepturi câștigate de care magistrații beneficiază, în schimb consilierii - nu.

Și consilierii de probațiune din Olt au protestat joi, 15 decembrie 2022, în fața Tribunalului Olt.

„Este a doua săptămână de când suntem în protest. În 12 decembrie am făcut un pichet de protest în fața Ministerului de Justiție, prin care am încercat să-i amintim ministrului de inechitățile salariale. Până în prezent nu avem rezultate concrete. Am fost chemați la discuții a doua zi, adică în 13 decembrie, însă nu s-a discutat în termeni concreți”, a declarat liderul zonal Petrișor Lazăr.

Pentru că în continuare nu se întrevede o soluție pentru rezolvarea acestor inechități, sindicaliștii iau în calcul chiar greva generală.

„E clar că sistemul judiciar s-ar putea bloca”

Rezolvarea solicitărilor consilierilor de probațiune nu ar avea un impact bugetar mare, ceea ce face să fie și mai greu de înțeles atitudinea celor care refuză să găsească o soluție pentru aplicarea prevederilor legale, spun sindicaliștii.

„Noi am întocmit niște grile de impact bugetar, bineînțeles, cu specialiști, și le-am demonstrat că impactul bugetar nu este foarte mare, pe de o parte datorită numărului mic de consilieri de probațiune, pe de altă parte datorită economiei pe care noi o aducem la bugetul de stat, pentru că în momentul în care o persoană execută privativ de libertate, într-o singură lună se cheltuiesc aproximativ 5.700 lei. În momentul în care persoana respectivă execută o pedeapsă neprivativă de libertate, adică se va da suspendare sau amânare, cheltuielile sunt de 258 euro pe an. Diferențele sunt enorme”, a mai precizat Petrișor.

Problemele consilierilor de probațiune nu sunt doar de ordin salarial. Sarcinile de serviciu au devenit copleșitoare, fiind județe în care consilierii au în instrumentare și 500 dosare/consilier.

În toată țara sunt 680 consilieri, deși se convenise ca la nivelul anului 2021 să se ajungă la 1.500. „S-a întârziat sistematic cu organizarea concursurilor, iar când au fost organizate, au fost prelungite inexplicabil de mult. Zona a devenit una neatractivă din cauza salariilor”, a mai precizat Petrișor Lazăr, menționând că din 110 posturi scoase la concurs s-au ocupat aproximativ jumătate.

Greva generală la care ar putea recurge consilierii în scurt timp va însemna asigurarea a doar o treime din activitate, cu consecințe deloc de neglijat.

„Trebuie să avem în vedere faptul că probațiunea reprezintă un mijloc de decongestionare în sistemul judiciar. În momentul în care probațiunea își încetează activitatea, e clar că sistemul judiciar s-ar putea bloca. (...) O treime nu poate să asigure un flux de activitate normal”, a mai spus liderul de sindicat din Olt.