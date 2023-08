Herculane, stațiunea romanilor uitată de români. Comorile celor mai vechi băi termale din România VIDEO

Zeci de mii de români își petrec în fiecare vară concediul în Băile Herculane (Caraș-Severin), stațiunea cu ape termale din vestul României, împânzită de izvoare calde și de clădiri spectaculoase de epocă, din secolele trecute (video).

Băile Herculane este unul dintre locurile cele mai admirate din România. Stațiunea este înconjurată de monumente ale naturii care pot fi explorate în Parcul Național Domogled Valea Cernei și pe Clisura Dunării – în Parcul natural Porțile de Fier. În centrul ei, zeci de clădiri istorice atrag privirile turiștilor.

Ruinele din centrul stațiunii

Unele au ajuns însă, în ultimii ani, într-o stare avansată de degradare și riscă se se prăbușească. Un astfel de loc este Ansamblul Băile Neptun, cu clădiri construite în perioada 1883 – 1886, pe malul drept al Cernei, legate de țărmul opus printr-un pod de fontă – devenit și el monument istoric.

„Este cel mai dezolant loc din întreaga stațiune, chiar dacă am văzut și alte clădiri istorice abandonate sau în pericol de prăbușire. Am fost și în anii trecuți la Băile Herculane și mă așteptam să fie renovat cu timpul, dar starea în care se află este din ce în ce mai rea”, se plânge o turistă aflată în vizită la Băile Herculane.

Ansamblul Băile Neptun, numit în trecut „Băile Imperiale Austriece” l-ar fi avut ca oaspete pe împăratul Franz Joseph al Austriei, însă acum locul a devenit o umbră a fermecătoarelor clădiri de epocă ale sale.

Unele acoperișuri s-au prăbușit, împreună cu bârnele de lemn putrezite, cu bucăți din tavane, tencuială și zidărie, iar vizitatorii sunt sfătuiți să nu se apropie de acest loc. Accesul pe podul de fontă din Băile Herculane a fost, de asemenea, interzis.

De-a lungul timpului, Ansamblul Băile Neptun a trecut prin mai multe restaurări, cele mai ample reparații datând din anii ’60 și 1971. Cele mai recente lucrări au avut loc în 2019 și au vizat punerea în siguranță a clădirilor. Proiectul numit Herculane a fost derulat de asociația neguvernamentală Locus.

„În timpul primei etape de punere în siguranță am intervenit în 12 zone la nivelul învelitorii, am igienizat clădirea – 220 metri cubi de moloz și gunoi au fost eliminați din interior (peste 70 camionete), am protejat fântâna de majolică, am blocat accesele în clădire, am sprijinit două șarpante și patru planșee, am curățat terasele exterioare și acoperișul, burlanele și jgheaburile de vegetație, mușchi și moloz, toate elementele constructive și ornamentale aflate în prag de colaps, reprezentând un pericol public au fost depozitate în interiorul clădirii, iar toate elementele deja prăbușite au fost paletate și depozitate la interior”, informează reprezentanții ONG-ului.

Intervențiile locale +sunt reversibile și temporare și au avut rolul de a opri degradările produse prin infiltrații ale apei, prin prăbușiri ale elementelor instabile și a celor făcute de oameni, arătau inițiatorii proiectului. Clădirile istorice au nevoie de intervenții ample de consolidare, însă situația lor juridică împiedică autoritățile să le deruleze.

„Proprietarii privați nu își dau acordul pentru ca Baia Neptun să fie pusă în valoare, iar sechestrele ne împiedică accesarea unui axe de finanțare europene/naționale, de aceea singurul tip de lucrare pe care îl putem face momentan este punerea în siguranță și înlăturarea etichetei de pericol public”, arată asociația Locus.

Băile Herculane, faimoase din vremea romanilor

Băile Herculane din județul Caraș-Severin se numără printre cele mai vechi stațiuni cu termale din Europa.

Așezarea de pe valea Cernei datează din secolul al doilea și a fost înființată de romani, la Mehadia (antica Ad Mediam), în apropiere de Orșova (antica Dierna) – locul prin care armatele conduse de împăratul Traian au trecut Dunărea pentru a invada Dacia.

„La izvoarele lui Hercule se adunau romanii, începând de la pătura cea mai de jos până la cei mai înalţi demnitari, nu numai din Dacia şi vecina Moesia, ci chiar şi din alte provincii mai îndepărtate. Astfel vedem pe Calpurnius lulianus, delegatul Moesiei, închinând un altar lui Hercule şi apelor lui calde. Simonius lulianus, un strălucit propretor al dacilor, ne-a lăsat o inscripţie dedicată lui Hercule cel sfânt, pentru că s-a tămăduit de boala sa. Pompeius Celer, prefectul cohortei prime a Ubilor, ce se afla în vecinul Praetorium, închină Neînvinsului Hercules un altar”, arăta istoricul Traian Simu.

Romanii au dat izvoarelor termale de pe valea Cernei numele Therme Herculi (Ad Aquas Herculi Sacras) şi au ridicat aici temple, băi, un amfiteatru, monumente şi statui închinate zeilor Hercules, Esculap şi Higeea. Ruinele stațiunii antice Ad Mediam au fost redescoperite în secolul al XVIII-lea, când autoritatea imperială austriacă a început captarea izvoarelor termale și amenajarea Băilor Herculane, peste numeroasele ruine ale anticei Ad Mediam.

„La anul 1736 generalul Andreas Hamilton, guvernorul Banatului, din prilejul inspecţiunilor făcute pe Dunăre, cercetează cu mult interes şi izvoarele termale de la Mehadia. Atunci, când la propunerea generalului, împăratul Carol al VI-lea dă ordin pentru restaurarea băilor, zidindu-se mai multe stabilimente, s-au dezgropat o mulţime de antichităţi romane: statui, monete, table cu inscripţii etc, cari toate vorbesc despre înflorirea acestor locuri de pe timpul împăraţilor romani. Aceste bogăţii istorice au fost transmise, parte muzeului din Viena, parte, dimpreună cu multe alte antichităţi din Ardeal, împodobesc până astăzi şalele bibliotecii imperiale”, informa istoricul Traian Simu, în 1924.

Curtea de la Viena a schimbat soarta așezării

O mulțime de monumente scoase atunci din ruinele acoperite de pământ și pădure anticei Ad Mediam s-au pierdut, însă, pentru totdeauna, după ce apele Dunării ar fi înghițit, în 1755, corabia care le transporta, scufundată în apropiere de Budapesta.

Băile Herculane s-au dezvoltat ca staţiune în secolul al XIX-lea. Erau vizitate de călători din întreaga Europă, atraşi de numeroasele izvoare termale sulfuroase, iodate, bromurate şi termominerale calde.

Centrul stațiunii fusese reamenajat cu clădiri luxoase, care adăposteau băi termale, unele fiind frecventate de boierimea română și de elita austro-ungară. Printre oaspeții de seamă ai Băilor Herculane, numite astfel de la începutul secolului al XIX-lea, s-au aflat împăratul Franz Joseph și împărăteasa Elisabeta (Sisi) a Austriei.

Și gara din Băile Herculane avea un farmec aparte (video) Ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu arhitectură barocă, clădirea a fost împodobită cu picturi inspirate din mitologia romană. De altfel, întreaga stațiune din secolul al XIX-lea oferea oaspeților săi, pe lângă beneficiile tratamentului balnear și ocazia unei întâlniri cu personajele mitologice care „patronau” așezarea.

Regimul comunist a extins stațiunea, adăugând clădirilor de epocă de pe malurile Cernei, câteva mari complexe hoteliere, destinate turismului de masă: Afrodita, Diana, Hercules, Roman, Minerva şi Grota Haiducilor, unele cu până la zece etaje.

Ultimele decenii, declinul Băilor Herculane

După 1990, Băile Herculane a intrat în declin. Numărul turiștilor s-a redus, iar sezonul estival a devenit singurul care a mai asigurat un flux ridicat de vizitatori.

Unele clădiri de epocă au devenit proprietăți private ori au făcut obiectul unor litigii care s-au întins pe mai mulți ani. În acest timp, au fost lăsate să se degradeze. Aceeași soartă au avut-o și construcțiile de artă care împodobeau centrul istoric din Băile Herculane, poduri vechi de peste un secol și statui.

Unele hoteluri mari s-au dovedit supradimensionate față de noua piață a turismului, iar costurile mari de întreținere le-au făcut tot mai puțin atractive.

În ultimii ani, câteva monumente și clădiri de epocă au fost reabilitate. Unele se află în Piața Hercules, cel mai atractiv loc al orașului, unde simbolul ei – statuia legendarului Hercules, este cel mai căutat loc pentru amatorii de fotografii.

Podul de piatră peste râul Cerna, de la intrarea în Piața Hercules, a fost și el reabilitat recent, împreună cu aleile și zonele verzi din piață, iar alte parcuri sunt reconfigurate.

Alte monumente istorice, ca podul de fontă din secolul al XIX-lea, gara Băile Herculane și clădirile din Ansamblul Neptun din Băile Herculane au rămas în stare de ruină.