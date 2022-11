Experiențele unor liceeni în Cipru: „Am redescoperit o altă versiune de-a mea” FOTO VIDEO

Elevii unei clase de a XII-a de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, din Râmnicu Vâlcea, au fost plecați în luna octombrie, timp de o săptămână, în Cipru, în cadrul unui program Erasmus+.

Mobilitatea în străinătate a reprezentat o experiență unică pentru fiecare dintre ei: s-au redescoperit, au învățat mai multe despre ei și ceilalți, despre cât de diversă este lumea în care trăim, despre cât de limitați pot fi în gândire, uneori, și cum să colaboreze și să treacă peste imperfecțiuni. S-au bucurat de tot ceea ce au trăit, de libertatea pe care o oferă o astfel de oportunitate, de serile interculturale și au legat prietenii pe viață cu tineri de vârsta lor din alte șapte țări participante.

În plus, certificarea obținută în urma participării, reprezintă un bonus în CV-ul personal. Tema proiectului a reprezentat chiar celebrarea a 35 de ani de existență Erasmus. Liceenii au povestit pentru „Adevărul” (video) ce a însemnat experiența pentru ei.

→ Imaginea 1/10: Liceeni vâlceni și profesoara lor la proiectul Youth Exchange Erasmus în Cipru Foto Geanina Oprea jpg

„Genul de experiență pe care o trăiești o singură dată”

Poveștile tinerilor care aleg să iasă din zona de confort și pleacă în diferite mobilități peste tot prin lume reprezintă o sursă de inspirație, cum este cazul vâlcenilor însoțiți de profesoara Geanina Oprea.

„Participarea noastră a îmbinat o gamă largă de emoții și experiențe. La sfârșitul fiecărei zile, realizam că în ciuda tuturor impedimentelor ne-am distrat și că a meritat totul. Cipru a fost genul de experiență pe care o trăiești o singură dată”, a recunoscut Andrei.

„Acasă am realizat cât de mult m-am schimbat”

Chiar dacă nu au beneficiat de condiții de cazare pe măsura așteptărilor, iar mâncarea li s-a părut prea puțină și nu neapărat pe gustul lor, au trecut peste impedimente și ales să se bucure de experiență în sine.

„A fost primul meu proiect Erasmus+, am reușit să mă dezvolt, să cunosc multă lume... Fiind o persoană extrem de timidă, această experiență m-a ajutat să-mi descopăr o altă latură, o altă versiune. Când m-am întors acasă am realizat cât de mult m-am schimbat. Nu cred că aș fi reușit acest lucru dacă n-aș fi avut echipa lângă mine. Am reușit să împărtășim lucruri despre noi și țara noastră, dar și să aflăm mai multe despre cei de lângă noi”, a mărturisit Rianna.

Misiunile imposibile le-au dezvăluit aptitudinile ascunse

Pe lângă faptul că au învățat, spre exemplu, despre inegalitățile sociale și modurile în care acestea pot fi combătute, despre drepturile omului, valori, frontiere și țări fără granițe, într-un mod interactiv, s-au bucurat din plin de locurile vizitate: Nicosia și Muzeul Național, Larnaca cu lacul sărat și secularul apeduct Kamares.

În cadrul Festivalului Erasmus 2022 - din cadrul Erasmus Cipru, s-au văzut nevoiți să facă lucruri noi, precum cântatul la vioară, ori să participe la misiuni imposibile.

„Deși eram din opt țări, am fost ca o familie până la urmă”

Copiii au învățat cum să-și depășească limitele. „Activitățile, profund interactive și creative m-au determinat să gândim într-un alt mod. Excursiile mi-au arătat cum este Cipru cu adevărat: o țară foarte cosmopolită și mult mai dezvoltată decât bănuiam. Oamenii sunt foarte open-minded. Mi-a plăcut totul”, a povestit Arina.

Și colegul ei, Darius, ne-a dezvăluit: „Vorbind despre participanți, au fost în jur de 60 din opt țări. Nu ai cum să nu legi prietenii, în ciuda diferențelor de cultură, de mentalitate, tot am găsit ceva în comun. Ne-am înțeles bine în mod special cu italienii și spaniolii. Am fost ca o familie până la urmă”.

În ii, românii i-au învățat pe străini Hora și Basarabeanca

Îmbrăcați în ii, românii le-au arătat străinilor cum să danseze Hora și Basarabeanca, dar și să joace „Țară, țară, vrem ostași”.

„Nu știm dacă ne-am bucura să vizităm Cipru iar, cu familia de exemplu, cum ne-am bucurat în proiectul Erasmus. Ne-am dori să revizităm insula, dar în aceeași formulă. Cei cu care am fost au făcut ca această experiență să fie incredibilă și de neuitat”, au mai împărtășit liceenii.