România pe podium la Balcaniada de Matematică. David Vlad Marghidan, liderul lotului, a intrat direct la liceu

România a obținut trei medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Tirana (Albania). Țara noastră a fost a doua, după Turcia, în clasamentul general pe națiuni.

Printre cei care au obținut medalia de aur s-a aflat și David Vlad Marghidan, în vârstă de 15 ani, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Pitești și liderul lotului național de matematică al României. David, proaspăt absolvent al clasei a VIII-a, a vorbit pentru „Adevărul” despre ultima sa performanță.

„Este un rezultat de care m-am bucurat foarte mult. A fost o onoare pentru mine că am făcut parte din Lotul Olimpic al României de Juniori și că împreună cu colegii mei am reprezentat România la această competiție de nivel internațional”, mărturisește David.

Elevul de aur din Argeș

Anul 2023 a fost pentru tânărul argeșean unul de excepție, care i-a adus patru medalii de aur și una de argint, toate la Matematică.

„Da, a fost un an foarte bun pentru mine. În plus, față de medalia de aur de la Balcaniada de Juniori, am obținut medalia de aur și premiul II la Olimpiada Națională de Matematică desfășurată la Brașov, premiul I și medalie de aur la Concursul național Upper School, Premiul I la Olimpiada Județeană de Matematică. Tot anul acesta am obținut Premiul I si Medalie de aur la Concursul Stelele Matematicii Juniori. De asemenea, am obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională Zhautykov – Kazakhstan, concurs desfășurat în sistem online pe perioada a două zile”, spune tânărul.

O minte strălucită, David a câștigat și în anii trecuți numeroase concursuri atât la nivel național, cât și internațional. Faptul că a obținut în 2022 premiul I la Olimpiada Națională de Matematică i-a permis acestuia să se înscrie la orice liceu, cu profilul Matematică-Informatică sau Științele Naturii, fără susținerea Evaluării Naționale, mai ales că probele au avut loc cu o săptămână înainte de Olimpiada Balcanică.

A lăsat Piteștiul pentru Capitală

Din toamna acestui an, David Vlad Marghidan va fi elev la un important liceu din Capitală. „Începând cu clasa a IX-a voi merge la Liceul Internațional de Informatică din București. Cred că este un mediu foarte bun în care să-mi dezvolt abilitățile”, mai spune David.

Pasiunea pentru matematică a fost dezvoltată încă din clasele primare, când a obținut primele premii. Rezultatele bune l-au motivat să se pregătească și mai intens, iar numărul premiilor s-a înmulțit în fiecare an. Un rol important în succesul său l-au avut părinții, învățătorii și profesorii care l-au încurajat și susținut în toată această călătorie educațională.

„Cred că primul moment în care am crezut că pot face performanță a fost când am participat la Concursul Național LuminaMath, pe clasa a II-a, unde am obținut Premiul I și participarea în Tabăra Națională de matematică desfășurată la Potigrafu. Faptul că am obținut rezultate bune în mod constant m-a motivat să mă pregătesc și mai intens”, susține tânărul.

Rezultate de excepție la Olimpiada Balcanică de Juniori

Cea de-a 27-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori s-a desfășurat în 2023 în Tirana, capitala Albaniei. România a fost reprezentată de șase elevi de clasa a VIII-a.

În urma rezultatelor extraordinare obținute de lotul olimpic, România s-a clasat pe locul doi, cu 156 de puncte, din 17 țări participante. A fost la șapte puncte față de Turcia, ocupanta primului loc în clasamentul general pe națiuni.

Au obținut medalie de aur: Matei Neacșu (Liceul Internațional de Informatică, București), Iancu-Ioan Sandea (Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca) și David Vlad Marghidan (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pitești). Medaliile de argint au fost aduse de Andrei Șună și Sara Lorena Berghea, iar cea de bronz de Ioana Stroe, cei trei fiind elevi ai Liceului Internațional de Informatică.