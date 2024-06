Mobilizare impresionantă pe tronsonul 4 al DEx Craiova-Pitești. Sute de muncitori și utilaje pentru a finaliza drumul expres VIDEO

Noi imagini surprinse pe șantierul Drumului Expres Craiova-Pitești au fost date publicității de către DRDP Craiova. Stadiul fizic pe tronsonul 4, ultimul dat în lucru, a ajuns la 55%. Constructorii și-au asumat să finalizeze primul drum expres construit în România până la sfârșitul anului.

„55% este procentul fizic al șantierului Tronsonului 4 din DEx12. Antreprenorul român are mobilizați peste 700 de muncitori și aproximativ 250 de utilaje și autocamioane”, este mesajul care însoțește imaginile video surpinse pe tronsonul 4 al drumului expres Craiova-Pitești.

Tronsonul 4 Colonesti - Pitești (A1) are 31,88 km și are termen de finalizare primăvara acestui an. Constructorul, Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, și-a asumat însă finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an. Același obiectiv îl are și constructorul care lucrează pe tronsonul 1 Craiova-Robănești, astfel că se speră la până la 31 decembrie drumul expres Craiova-Pitești să fie finalizat integral.

UMB mai are de executat pe tronsonul 4 poduri, pasaje, șanțuri, de montat parapete și de asfaltat, iar cel mai important element ar fi legătura dintre drumul expres și autostrada A1 care va permite, la finalizarea DEx, ca drumul de la Craiova și până la Constanța să poată fi parcurs integral în regim de drum expres/autostradă.

Cu doar câteva zile în urmă, DRDP Craiova a prezentat imagini video și de pe tronsonul 1 Craiova-Robănești, unde stadiul fizic a depășit 75%.

Constructorul care execută lucrarea pe tronsonul 1, asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI AS – STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL – VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL, a preluat contractul în august 2023, după rezilierea contractului cu italienii de la Tirrena Scavi. Noul constructor a ajuns la 44,25% lucrări executate din cele contractate, însă per total proiect, pe tronsonul de 17,7 km (Craiova - Robănești), stadiul fizic depășește 75%. Termenul asumat prin contract de finalizare a lucrărilor este primăvara anului viitor, dar constructorul s-a angajat să încheie lucrările până la finele acestui an.