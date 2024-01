Culmea administrației. Un pesedist a cerut instanței să îl valideze ca primar, deși nu a candidat la ultimele alegeri

Locuitorii din comuna Aninoasa (Argeș) nu au parte de primar, deși au fost organizate două rânduri de alegeri. De fiecare dată, aleșii și-au pierdut mandatul. Unul a fost găsit incompatibil, iar al doilea a fost condamnat pentru evaziune.

Ștefan Benonie a fost ales de cetățeni în funcția de primar, din partea PSD, în urma alegerilor din 2020, cu 49,23% dintre voturi. Nu s-a putut bucura de noul mandat pentru mult timp pentru că Instituția Prefectului Argeș a contestat validarea sa în funcție, după ce acesta pierduse procesul de incompatibilitate cu Agenția Națională de Integritate (ANI). La o lună după alegeri, instanța i-a interzis să ocupe funcția de primar pentru următorii trei ani, mai exact până în octombrie 2023.

Ștefan Benonie a fost acuzat de ANI că „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 iunie 2012 – 12 februarie 2013, întrucât a deţinut, simultan, atât funcţia de primar al comunei Aninoasa, cât şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Întreprinderii Individuale Ştefan Benonie”.

Primarul și-a pierdut mandatul, iar în localitate s-au organizat alte alegeri.

În vara anului 2021, în Aninoasa a devenit primar Marius Manole tot de la PSD, susținut în campanie chiar de către Ștefan Benonie, colegul său de partid. La sfârșitul anului 2023, Marius Manole a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, iar funcția de primar a devenit, din nou, vacantă.

Profitând de faptul că interdicția sa a expirat și că postul de primar s-a vacantat, Ștefan Benonie a cerut la Judecătoria Câmpulung reluarea mandatului obținut în 2020. Uită, însă, că nu a candidat la ultimele alegeri locale organizate în Aninoasa, în 2021.

Instanța i-a respins, pe 23 ianuarie 2024, cererea de validare a alegerii în funcția de primar al comunei Aninoasa.

„Procedura validării nu poate fi folosită la acest moment, din multiple considerente: este tardivă față de momentul alegerilor, a fost utilizată deja și a dus la invalidarea mandatului, după vacantarea unui post de primar se organizează noi alegeri”, susțin judecătorii în dosar.

Prin urmare, cererea fostului primar este considerată inadmisibilă.

„Invalidarea mandatului, deja pronunțată, nu privește doar o perioadă a acestuia, ci întregul mandatul... Atâta vreme cât la validarea inițială nu erau îndeplinite condițiile de eligibilitate, nu este de conceput o validare parțială ulterioară, această posibilitate nefiind prevăzută de lege, direct sau pe cale de interpretare”, se mai precizează în dosar.

Ștefan Benonie nu a fost mulțumit de această decizie a instanței și a atacat-o cu apel.

„Eu am candidat în mandatul 2020-2024. Am câștigat alegerile, am o validare de la Judecătoria Câmpulung. După aceea a fost politic. Prefectul liberal al județului Argeș a contestat decizia și am pierdut apoi. Nu s-a vrut”, susține Ștefan Benonie.

În prezent, la Aninoasa atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Daniel Iosif, de la PSD.