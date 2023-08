Cristian Cioacă, liberat. A fost așteptat de cumnat la poarta penitenciarului: „Pentru mine viața nu a fost normală!“ VIDEO

Cristian Cioacă a ieșit de la Penitenciarul Mioveni (Argeș), având asupra sa cinci bagaje și purtând o șapcă cu inscripția „Police”. Acesta a fost așteptat în parcarea închisorii de cumnatul său, care l-a ajutat să urce gențile în mașină.

Cristian Cioacă a părăsit Penitenciarul Mioveni, deoarece Tribunalul Argeș a decis definitiv, în data de 22 august 2023, liberarea sa.

Fostul polițist a executat doar 10 ani din pedeapsa de 16 ani și 8 luni primită pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Corpul ei n-a mai fost găsit niciodată.

Întrebat, în momentul ieșirii din penitenciar, care o să fie primul lucru pe care o să îl facă când ajunge acasă, Cristian Cioacă a stat câteva secunde pe gânduri după care a răspuns: „Today is the first day of the rest of my life (Astăzi este prima zi din restul vieții mele n. red.). Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”.

Fostul polițist a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul acordat eliberării sale din închisoare, dar a spus că nu îl merită. De asemenea, a mai precizat că nu știe ce o să facă de acum înainte. „Dacă v-ați pune un pic în locul meu, nu aveți cum să știți nici dumneavostră ce o să faceți”, a adăugat Cioacă.

Acesta a mai spus jurnaliștilor că a fost așteptat doar de cumnatul său pentru că încearcă să nu îi expună și pe restul membrilor familiei sale.

„Pentru mine viața nu a fost normală”, a mai spus Cioacă, în timp ce își urca bagajele în mașină. Întrebat dacă o să fie „normală“ de acum înainte, fostul polițist a răspuns simplu: „Sper”.

Ultimele cuvinte ale lui Cristian Cioacă, înainte de a se urca în mașina cumnatului său, au fost: „Lăsați-mă să îmi văd de viață!”

Cioacă a stat peste 10 ani la închisoare din pedeapsa de 16 ani și 8 luni pe care a primit-o pentru săvârșirea infracţiunilor de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, profanarea de cadavre sau morminte şi acces ilegal la un sistem informatic. Deși executarea pedepsei urma să expire abia la data de 2 august 2028, fostul polițist a fost eliberat pentru că a ispășit trei pătrimi din pedeapsă.