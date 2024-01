Corey Allen, baschetbalist american la FC Argeș: „Românii sunt oameni cool. Îmi place mult aici“ VIDEO

După ce a strălucit cinci sezoane în campionatul american universitar de baschet, Corey Allen impresionează și la primul său sezon în campionatul României, unde joacă pentru echipa de baschet FC Argeș.

Transferat în vara lui 2023 la echipa de baschet FC Argeș, americanul Corey Allen are deja evoluții excelente. Iar portalul specializat Italian Basketball Scouting, ce monitorizează baschetbaliști de pe tot globul, îl situează deja pe Corey Allen în topul celor mai buni 10 jucători din Europa, spunând despre el că este un jucator foarte eficient.

El a făcut pasul către Europa în 2022, jucând un sezon pentru echipa Pieno Zvaigzdes din Lituania. În august 2023 s-a transferat la echipa FC Argeș. Iar după primele 15 jocuri în care a evoluat în campionatul României, Corey este deja printre cei mai buni jucători, fiind pe locul trei la eficiența aruncărilor de trei puncte și având 221 de puncte înscrise, o medie de aproape 15 puncte pe meci.

Grație evoluțiilor foarte bune ale lui Corey Allen și ale tuturor colegilor săi, FC Argeș are șanse importante în acest sezon la o clasare pe podium. În 2021, echipa din Pitești s-a clasat pe locul trei în Liga Națională de Baschet, în 2007 a fost vicecampioană, iar în 2000 a obținut titlul de campioană națională.

În cinci sezoane jucate în NCAA (campionatul american universitar de baschet), respectiv două pentru Detroit Mercy și trei pentru Georgia State, Corey Allen a acumulat 1996 puncte. În ediția 2021/22, Allen a câștigat cu Georgia State conferința în care echipa sa a evoluat, fiind desemnat cel mai bun jucător al turneului. Corey Allen este considerat unul dintre cei mai buni jucători care au evoluat vreodată pentru Georgia State.

La finalul unui antrenament al echipei piteștene, „Adevărul” a realizat, chiar în tribunele de la Pitești Arena, un interviu exclusiv cu Corey Allen. Și e atât de plăcut ca jurnalist să scrii cu pasiune despre ce îți place și să vorbești cu oameni pasionați de ceea ce fac. Așa cum e și Corey Allen. Un american la Pitești. Cu mult bun simț, cu simțul umorului și cu evoluții unanim apreciate.

ADEVĂRUL: Cum a fost pentru tine trecerea de la campionatele de baschet din Statele Unite și Lituania la baschetul din România?

COREY ALLEN: Cred că cea mai mare diferență a fost cea privind intensitatea fizică a meciurilor. În România, lucrurile sunt foarte bine organizate din acest punct de vedere. Îmi place la echipa FC Argeș și faptul că se lucrează și pe pregătirea mentală pentru fiecare meci.

- Care era opinia ta despre România înainte de a veni aici și care e opinia ta acum?

M-am documentat despre România înainte să ajung aici, am aflat că are multe locuri deosebite. Acum, că sunt aici deja de câteva luni, pot spune fără ezitare că România e o țară frumoasă, îmi plac oamenii. Faptul că oamenii sunt foarte drăguți m-a făcut să mă adaptez repede aici.

- Ce locuri din România îți plac cel mai mult?

Mi-a plăcut de fiecare dată când am ajuns la București, e un oraș cu un farmec special, ca și Oradea. E o senzație foarte agreabilă să te plimbi prin cele două orașe pe care le-am menționat.

A fost foarte interesant și la începutul acestui an, când am jucat la Constanța. Am mers înainte pe plajă, am văzut marea. Constanța, Marea Neagră și plaja au un farmec aparte inclusiv iarna, chiar și când e frig afară.

- Dacă ar trebui să descrii România într-o frază, care ar fi aceea?

România este o țară diferită față de tot ce am văzut până acum, față de America, o țară unde mă simt foarte bine, cu multe clădiri cu arhitecturi deosebite, cu oameni foarte comunicativi, cu peisaje de neuitat.

- Cum ai descrie relația ta cu mâncarea românească?

Am mâncat supe românești de câteva ori și pot spune că au un gust deosebit, chiar îmi plac, sunt interesante.

- Cât de diferită este intensitatea jocurilor din România comparativ cu partidele din campionatul universitar american de baschet?

Este foarte diferită intensitatea. În România, intensitatea fizică este una mare. În plus, aici am șansa de a juca, la echipa din Pitești, alături de jucători cu mare experiență. Contează mult și faptul că în campionatul de baschet din România sunt numeroși jucători foarte experimentați, atât români, cât și străini.

- Echipa din Pitești a câștigat titlul național în 2000. Care sunt șansele unui nou titlu în anii următori?

La cum merg lucrurile acum, pot spune că suntem pe drumul bun, avem un antrenor foarte bun, colegii mei de la FC Argeș sunt jucători excelenți, echipa a făcut mari progrese în ultima perioadă și sunt șanse mari ca în următorii ani echipa din Pitești să devină din nou campioana României.

- Te gândești la o carieră pe termen lung în România?

Îmi place mult aici. Românii sunt oameni cool, deschiși și mi-ar face mare plăcere să joc în România și în următorii ani.

- În 2022 ai câștigat în NCAA conferința în care ai evoluat cu Georgia State și ai fost declarat cel mai bun jucător al turneului. Cum au fost acele momente pentru tine și cât de mult te-au motivat?

Au fost cu siguranță cele mai fericite momente din cariera mea de până acum, momente cu adevărat de neuitat. Mi-am dorit mult atunci să câștig conferința cu echipa mea, ne-am pregătit mult pe parcursul întregului sezon atunci.

„Baschetul a fost în inima mea de mic”

- Ai avut contacte cu NBA după acel sezon excelent din campionatul universitar american de baschet?

Am avut o perioadă de pregătire cu echipa Detroit Pistons (n.red. - campioana NBA de trei ori în 1989, 1990 și 2004), era și aproape de locul meu natal. Ulterior, am discutat cu agentul meu și am ales ca următoarea etapă a carierei mele să fie în Europa.

- Ți-ai luat licența în Dezvoltare Umană la Georgia State University. De ce ai ales acest domeniu specific?

Inițial, alesesem să studiez Comunicarea. Însă ulterior am ales Dezvoltarea Umană ca domeniu de studiu. Îmi place să îi ajut pe copii, să am comunicare cu ei, să lucrez cu ei. Și iau în calcul ca după ce voi încheia cariera de jucător de baschet fie să devin antrenor la o echipă de copii sau juniori, fie să mă fac profesor.

- Tatăl tău și unchiul tău au jucat baschet. Cât de mult ți-au influențat pasiunea pentru baschet?

Mi-au influența mult pasiunea. Unchiul meu a jucat pentru Universitatea Auburn. Am avut și alte rude care au jucat baschet. Așa că baschetul a fost în inima mea de la început, de când eram mic. Și de atunci mi-am spus că vreau să am o carieră în baschet.

- Dacă ar trebui să alegi o echipă All Star, care ar fi jucătorii americani pe care i-ai alege?

Aș alege jucători din mai multe epoci. Aș începe cu Kobe Bryant și Michael Jordan și aș continua cu Stephen Curry, Shaquille O'Neal și LeBron James. Iar ca rezerve i-aș alege pe Allen Iverson și Kevin Garnett. Ar fi cu adevărat o echipă foarte tare (zâmbește).