„M-am îndrăgostit de oraşul vostru!“ Solidaritate dincolo de frontiere, din inima Neamţului

O „lecţie“ de solidaritate transfrontalieră a avut loc la Piatra Neamţ, la o întrunire a reprezentanţilor oraşelor înfrăţite. „M-am îndrăgostit de oraşul dumneavoastră“, a declarat un primar.

Municipiul Piatra Neamţ a găzduit, sâmbără și duminică, 22/23 aprilie 2023, o manifestare intitulată „Ziua Înfrăţirii“, care aduce în actualitate parteneriatele de colaborare stabilite de administraţia nemţeană cu altele din diverse ţări din lumea întreagă.

Prilej cu care a fost inaugată Piaţeta Oraşelor Înfrăţite, semnarea unui nou acord de colaborare cu Sectorul Ciocana, unitate administrativă din Chişinău, capitala Republicii Moldova şi împlinirea a 30 de ani de la parafarea pactului de colaborare cu Roanne, din Franţa. Au fost prezenţi primari şi reprezentanţi ai oraşelor înfrăţite.

Între ei: Yves Nicolin - primarul de Roanne (Franța), Sinilga Şcolnic - şeful Preturii Ciocana (Moldova), Constantin Cojocari - primarul de Edineţ (Moldova), Grigori Vanzureac - primarul de Hliboca (Ucraina), Natalia Budei - primar la Stârcea din aceeaşi regiune (Ucraina), plus Shlomo Abramovici - consilier al primarului din Lod (Israel) şi prim-locţiitor al preşedintelui Organizaţiei Evreilor Originari din România.

Oamenii de afaceri din Neamț au cumpărat sistem de alarmare antiaeriană pentru frații din Ucraina

Primarul de la Piatra Neamţ, Adrian Carabelea, a mulţumit delegaţiilor prezente şi şi-a exprimat convingerea că în contextul mondial actual, marcat de crize şi război, astfel de relaţii de fraternitate între comunităţi constituie un bun răspuns şi cea mai bună soluţie pentru a depăşi astfel de provocări.

Făcând trimitere la relaţia de înfrăţire cu Hliboca (Ucraina), greu acum încercată de război, primarul Carabelea a făcut cunoscut un gest de solidaritate: „Am aflat că nu au sistem de alarmare antiaeriană. Comunitatea antreprenorială din Piatra Neamţ s-a mobilizat şi am reuşit să achiziţionăm un astfel de sistem, care a fost instalat în mai puţin de două săptămâni“.

Primarul de la Roanne, Yves Nicolin, a avut o declaraţie ce a surprins extrem de plăcut, o parte din discursul său a fost rostit în română. A mai spus că relaţiile dintre cunoscutul oraş francez şi cel din Neamţ, care dăinuie de 30 de ani, au fost benefice pentru ambele comunităţi, iar perspectivele sunt de continuare a acestora.

Iar mesajul pretorului de Ciocana (Moldova), Sinilga Şcolnic, a fost emoţionant: „M-am îndrăgostit de oraşul dumneavoastră. Acum un an am convenit pentru a păşi cu dreptul pentru înfrăţire. Acesta este un pas protocolar, diplomatic, dar noi suntem fraţi prin sânge, prin identitate, prin naştere. Sunt sigură că urmaşii noştri vor aduce istoria în albia corectă şi vom fi o ţară unită, mare, cum am fost pe timpuri. Pas cu pas vom rupe lanţurile care sunt în acest moment“.