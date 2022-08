Cine sunt Jimy şi Oscar, poliţiştii cu blană care bagă frica-n infractori. „Ne înţelegem din priviri“

Jimy şi Oscar sunt doi dintre cei nouă câini poliţişti care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului Neamţ. Sunt folosiţi în diverse misiuni, funcţie de abilităţile individuale speciale pe care le au.

IJP Neamţ i-a „prezentat“ pe doi dintre partenerii necuvântători ai poliţiştilor, pentru că, în fiecare an, pe 26 august este Ziua internaţională a câinelui. Jimy face parte dintre luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Poliţistul care îl are în dotare din anul 2014, afirmă că între ei s-a creat o legătură de încredre, consolidată în timp:

„Este un partener de nădejde în misiunile pe care le executăm, atât pentru mine cât şi pentru ceilalţi colegi, pentru că, la nevoie, protejează întreaga echipă. Este o relaţie de încredere pe care ne-am consolidat-o în cadrul timpului petrecut împreună. Ne înţelegem din priviri şi mă pot baza pe el, atât eu cât şi echipa din care fac parte la fiecare intervenţie“.

Este folosit în misiunile cu un grad ridicat de risc, unde se cunosc informaţii cu privire la persoane recidiviste, periculoase, la restabilirea ordinii, protecţia membrilor echipei de intervenţie, descinderi şi percheziţii domiciliare, prinderea celor care încearcă să scape şi nu se supun somaţiilor legale, prezenţa lui descurajând.

Luptătorul de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale mai spune că pe Jimy îl are ca partener din 2014: „Din copilărie îmi plăceau câinii poliţişti. Îmi aduc aminte că mă uitam fascinat la «Comisarul Rex» şi la «Nume de cod K-9». Am fost extrem de încântat când, pe parcursul evoluţiei profesionale, am primit în dotare un câine“.

Oscar este alt patruped al Poliţiei Neamţ, fiind foarte îndrăgit de copii pentru „demonstraţiile“ făcute la acţiuni preventive. Are ca specializare detectarea mirosului uman, remarcându-se în misiuni. Ionuţ este partenerul lui de muncă, în cei 22 de ani de activitate lucrând şi cu alte trei patrupede.

„În cadrul unor misiuni nu există un timp de reacţie mare, în care câinele să poată interveni. Intervenţia trebuie să fie instantanee, exact în momentul producerii evenimentului, în cazul unei situaţii reale. Câinele de poliţie este supranumit şi «glonţul care poate fi reîntors», atât de repede trebuie să fie reacţia“, explică Ionuţ.

Relaţia dintre poliţist şi partenerul canin este una profundă, trecând împreună prin situaţii de pericol, în care sincronizarea este extrem de importantă. Partenerii necuvântători sunt perfect echilibraţi din punct de vedere psihic şi pot face faţă oricăror tipuri de solicitări din specificul muncii de poliţie.