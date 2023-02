Bătrână din Neamț amendată și umilită de polițiști pentru că a adunat gunoaiele din fața blocului. Ce întorsătură a luat totul

Poliţiştii locali din Piatra Neamţ se alătură şi ei unor colegi din ţară care au dat dovadă de exces de zel în diverse situaţii. Au amendat şi umilit o bătrână care adunase gunoaiele aduse de vânt. După ce şi-au dat seama în ce ridicolă postură s-au aflat, au mers acasă la bătrânica sancţionată şi i-au oferit un buchet de flori, anulând contravenția dispusă.

La începutul acestei săptămâni, timp de două zile, oraşul Piatra Neamţ a fost sub avertizări meteo succesive de vânt puternic. Ele s-au adeverit, pagubele fiind însemnate după ce acoperişuri sau bucăţi din ele au fost smulse de pe blocuri şi au căzut peste maşini, plus că au fost doborâţi copaci sau panouri publicitare.

Negândindu-se ce avea să i se întâmple, o bătrânică a decis să se implice pentru a înlătura efectele vijeliei din faţa blocului unde locuieşte. Pe 22 februarie 2023, „înarmată“ cu un sac pentru deşeuri, a strâns bucăţi de polistiren şi azbest, scândurele, pungi de plastic, pet-uri şi alte obiecte aduse de vântoasă.

Sacul plin cu deşeuri a fost dus de pietreanca în vârstă de 71 de ani la cel mai apropiat loc de colectare din apropiera blocului, dar nu a putut să-l pună în containere, deoarece era prea mare. L-a lăsat lângă pubele, crezând că va fi luat de firma de salubritate. N-a fost aşa, primii „intervenind“ poliţiştii locali.

„Am stâns sacul la gură şi am mers la containere, dar nu încăpea şi l-am lăsat lângă, în ideea că îl vor lua cei de la salubritate. Peste o oră au sunat la uşă doi polişti locali, care mi-au spus că voi fi amendată. Mă văzuseră pe camere, mi-au spus că n-am selectat gunoiul şi am primit 50 de lei amendă. Am crezut că fac o faptă bună...“, a declarat septuagenara.

A mai spus că poliştii locali au stat lângă ea, obligând-o cumva să sorteze acele deşeuri din sac, aşa că a trebuit să rupă bucăţile de polistiren şi să le pună în pubela pentru „hârtie şi carton“. Asta în condiţiile în care gunoaiele din acea zonă a oraşului Piatra Neamţ nu se ridică selectiv. Toate aceste lucruri se petreceau pe data de 22 februarie.

După ce demersul penibil a fost mediatizat, Poliţia Locală Piatra Neamţ a venit cu „lămuriri“, într-un comunicat precizându-se că a avut loc o „întâmplare mai puţin fericită“. A doua zi, femeia s-a trezit din nou cu poliţiştii la uşă, dar n-a mai sancţionată, ci felicitată, fiindu-i oferit un buchet de flori.

„Vă spunem că ne pare rău! Doamna care a curăţat resturile de materiale de construcţie aduse de vânt şi care a primit amendă pentru depozitarea incorectă a deşeurilor a fost vizitată de poliţiştii locali. De data aceasta pentru a primi un buchet de flori, o mulţumire pentru implicarea şi spiritul civic de care a dat dovadă“, a transmis Poliţia Locală Piatra Neamţ.

În comunicat se mai precizează că poliţiştii locali îi cer scuze bătrânei pentru felul în care au decurs lucrurile şi că amenda a fost anulată. Pe Facebook au fost postate şi câteva mesaje: „A făcut curat în jurul blocului, a strâns în sacii ei gunoiul, nu era cazul să fie amendată“; „Când vine maşina şi ia gunoiul pe toate le răstoarnă în aceeaşi maşină. Aţi procedat corect?“; „Penibil!“