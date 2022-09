Programul „Sprijin pentru România”, în Bihor: „Daţi un „bip” domnului Boloş”

Bihorenii cu venituri reduse care, potrivit legii, ar putea cumpăra mâncare folosind vouchere sociale din programul "Sprijin pentru România" nu au niciun acces la informaţii.

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de de privare materială sau risc de sărăcie. Ele ar trebui să ajungă la peste 2,5 milioane de români, după cum a anunţat Guvernul în luna iunie.

Concret, primesc aceste carduri pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 1.500 de lei, persoanele cu handicap (indiferent de grad) și venituri mai mici sau egale cu 1.500 de lei, familiile monoparentale și familiile cu cel puțin 2 copii și venituri lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 600 de lei, familiie care au dreptul la ajutor social și persoanele fără adăpost. Dar cum ar ajunge aceste carduri la persoanele fără adăpost? Şi ce se întâmplă cu cei ajunşi la pensie, în şomaj ori într-o situaţie delicată după publicarea legii? Ei mai beneficiază de acest ajutor?

"Habar nu am"

În Bihor, beneficiarii programului "Sprijin pentru România" au început să primească voucherele începând cu luna iulie, dar au fost alimentate abia o lună mai târziu. Ca să afle dacă au cei 250 lei, oamenii au apelat la bunăvoinţa vânzătoarelor din magazine, ori au sunat la numărul de telefon menţionat în scrisoarea primită în plicul cu care le-au fost livrate cardurile, pentru că instituţiile publice nu oferă nicio informaţie.

„Eu le rog pe casieriţe să verifice dacă am bani pe card. Vin cu bani pregătiţi de acasă, că dacă nu am, să pot plăti”, a explicat o pensionară.

Orădeanca a primit cardul social în iulie, iar primii 250 lei i-au intrat în cont abia în august. În ultimele săptămâni a verificat săptămânal, prin telefon, dacă i-a fost alimentat contul. „Mă ajută fiica, ea verifică, prin telefon. Dar cei care nu pot, nu au telefon, nu au acces la internet, ce fac? La Oficiul de Pensii, la Poştă, nu ni se spune nimic”, spune orădeanca.

Directoarea din Bihor a Poştei Române, Liliana Mureşan, nu a răspuns la apelul telefonic, şi nici la sms-ul care i-a fost transmis pe tema programului "Sprijin pentru România", deşi compania este implicată activ în derularea lui.

La Biroul pentru relaţii cu publicul de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, funcţionarii nu au nicio informaţie. „Habar nu am” a fost răspunsul primit la întrebări, acelaşi pe care îl primesc şi beneficiarii programului care calcă în număr mare pragul instituţiei, cerând informaţii.

Daţi un bip

Nu ştiu nimic despre programul "Sprijin pentru România" nici slujbaşii statului de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

„La noi se face doar face verificarea veniturilor, pentru că acele carduri care au fost acordate greşit, se blochează”, spune şeful Fiscului bihorean, Ioan Mihaiu.

Mulţi dintre orădeni îşi încearcă norocul şi la Direcţia pentru Asistenţă Socială a Primăriei Oradea. „Sincer, am primit un număr de telefon de la un orădean, singurul unde se pot primi informaţii despre aceste tichete. Am sunat şi noi, pentru că am vrut să ajutăm oamenii care ajung la noi. Dar nu răspunde nimeni. Încercaţi să-i daţi un „bip” domnului Boloş”, a spus, mai în glumă, mai în serios, o funcţionară a Primăriei, cu trimitere la faptul că programul "Sprijin pentru România" a fost lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de bihoreanul Marcel Boloș, care în trecut a lucrat în Primăria Oradea.

Căutat de corespondentul „Adevărul” pentru lămuriri şi soluţii la problemele din teritoriu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a transmis un răspuns până la publicarea articolului.