Nou scandal în BOR cu acuzații de homosexualitate. Avertizorii de integritate, învinuiţi pentru violarea vieţii private

Preotul Ciprian Mega, cineast premiat internațional, şi protopopul de Oradea Simion Goga au ajuns în anchetă penală, după ce au semnalat şefilor Episcopiei și patriarhului presupuse discuţii dintre un alt preot care ar avea inclinații homosexuale și un bărbat, angajat în justiția bihoreană.

Episcopia Ortodoxă Oradea se află în centrul unui scandal imens: protopopul ortodox din Oradea, Simion Goga, şi unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi ai oraşului, Ciprian Mega, cineast premiat internațional, au ajuns în anchetă penală după ce au dat în vileag şefilor un membru al clerului, care ar avea înclinaţii homosexuale.

Reclamantul este chiar preotul pârât, cunoscut ca un apropiat al episcopului ortodox Sofronie Drincec, slujitor într-o biserică cunoscută din Oradea şi consilier eparhial, responsabil, printre altele, în Consiliul Eparhial, cu numirile și transferurile preoților.

Răzbunare între iubiţi?

Plângerea a fost înaintată de către preotul respectiv Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea în anul 2021, după ce o discuţie pe care o purtase pe WhatsApp cu „prietenul” său, angajat în Justiția bihoreană, a ajuns în mâinile episcopului.

Potrivit unor surse din rândul preoţilor, discuția era între doi iubiți şi ar fi fost făcută publică din gelozie de către fostul partener al unuia dintre ei, care i le-a găsit în telefon şi a vrut să se răzbune. Le-a fotografiat iar apoi a transmis pozele tuturor preoţilor din Episcopia ortodoxă Oradea.

Aşa a ajuns şi la preotul Ciprian Mega(foto, jos) care, atunci când a văzut despre ce e vorba, le-a trimis protopopului de Oradea, pentru a fi transmise episcopului.

„Erau mai multe fotografii, nu am citit cu atenţie. Am văzut despre ce era vorba și le-am transmis protopopului, pentru a ajunge la cunoștința episcopului”, a povestit, pentru „Adevărul”, preotul Mega, care susţine că a avut un motiv întemeiat să facă demersul, pentru că semnala o neregulă.

„Vă rugăm să rânduiţi”

Cert e că după ce a văzut mesajele, pentru că urma sfințirea Bisericii Sfântul Spiridon, unde slujeşte, preotul Mega a trimis o scrisoare Episcopiei și Patriarhiei, cu o cerere expresă: „Vă rugăm să rânduiți ca soborul slujitor la sfințirea bisericii noastre să nu cuprindă vreun membru al rețelei homosexuale, care a subjugat Biserica Ortodoxă Română”. Iar preotul cu pricina nu a venit..

Ulterior, însă, spune preotul Mega, a fost sunat de la Poliţia municipiului Oradea să se prezinte la sediu pentru a fi audiat ca martor.

„Mi-au spus că e o reclamaţie, că se fac cercetări, dar eu nu m-am dus, le-am spus că nu am timp”, spune Mega.

Din martori, învinuiţi

După doi ani, timp în care nu s-a mai auzit nimic despre această poveste, în această vară, în luna august, preotul Ciprian Mega a primit un nou apel de la un poliţist.

„M-a spus că nu-mi trebuie avocat, că va fi doar o discuţie. Când, colo, când am ajuns, mi-a spus că sunt învinuit şi mi-a cerut să semnez. Eu am refuzat şi am cerut să-mi dea acces la dosar. De atunci, aştept”, povesteşte preotul.

Cert e că, după cum spun sursele "Adevărul", atât preotul Ciprian Mega, cât şi protopopul Simion Goga au fost puşi sub urmărire penală pentru violarea vieţii private, în varianta agravată, „prin divulgarea către o altă persoană” a unor discuţii private, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Potrivit surselor mai sus citate, delaţionistul susține că discuţiile ar fi fost modificate, ca să pară compromiţătoare, însă nu a putut prezenta originalul: din contul lui de whatsapp a fost ştearsă toată discuţia, iar telefonul, după cum a susținut, s-ar fi stricat şi l-ar fi schimbat.

Criminaliştii au analizat şi telefoanele învinuiţilor, ale protopopului Goga și ale preotului Mega, stabilind că fotografiile au fost nealterate, adică aşa cum au venit, aşa au fost trimise mai departe.

Tăcere

Deşi căutaţi de corespondentul „Adevărul” pentru a-şi exprima punctul de vedere legat de acest caz, reprezentanţii Episcopiei Ortodoxe Oradea nu au răspuns. De altfel, conducerea Eparhiei nu a răspuns nici la solicitarea preotului Ciprian Mega de a comunica dacă reclamantul lui a beneficiat de acordul conducătorului instituției în condiţiile în care statutul BOR prevede că toate conflictele se soluționează în Biserică.

„Am dreptul de a nu-mi reprima o trăire pur omenească, aceea de a mă îngrețoșa de prezența clericilor homosexuali la slujbele Bisericii”, spune preotul Mega, în scrisoarea adresată Episcopiei şi patriarhului susţinând că este victima „unei evidente campanii de denigrare,în care oameni din administrația Episcopiei Oradiei au complotat cu apropiați din Justiție și din Poliție”.

Preotul promite ca, imediat ce va avea acces la dosar, să-l facă public pentru că, spune el, nu are nimic de ascuns. „Este dreptul meu legal să mă apăr cum doresc, inclusiv prin presă”, a declarat preotul pentru „Adevărul”.

Cineast premiat

În vârstă de 38 ani, preotul ortodox Ciprian Mega s-a stabilit în urmă cu cinci ani în Oradea, iar în mai puţin de un an a ridicat biserica în stil muşatin cu hramul Sfântul Spiridon, lângă Spitalul Municipal, pe amplasamentul fostei biserici de lemn de lângă spital. Tată a patru copii, Mega este şi cineast premiat şi a ales Oradea venind din Cipru împreună cu soția sa Laura, orădeancă de origine, care este și producătorul filmelor sale. Filmografia preotului cuprinde producțiile „Nunta lui Iov”, film selecționat în 2015 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, „Dimineața care nu se va sfârși”, premiat la Festivalul Internațional de Film Popoli e religioni, și „Glasul care strigă în pustie”, recompensat anul trecut cu premiul criticilor la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, „pentru contribuția majoră la cinematografia mondială”.

Cel de-al patrulea film al orădeanului, „21 de rubini”, va fi lansat pe 3 noiembrie, în acest an, şi este produs de Laura Mega și Silviu Ciobanu, avându-l ca director de imagine pe Liviu Mărghitan. Producătorii executivi sunt Laura Neag și managerul lui Mickey Rourke, Kimberly Hines.

Citeşte scrisoarea preotului Ciprian Mega, adresată Episcopiei Ortodoxe Oradea: