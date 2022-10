Oamenii care salvează vieți în timpul liber, fără plată, alături de lucrătorii ISU

Programele de voluntariat de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență sunt un magnet pentru cei cu spirit salvator. La Iași, de exemplu, va debuta luna aceasta proiectul „Salvator din pasiune”.

An de an, reprezentanții Inspectoratelor pentru Situații de Urgență îi așteaptă pe toți cei dornici să li se alăture salvatorilor și să acumuleze experiență. Anul acesta, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) din Iaşi caută din nou voluntari. Din 22 octombrie, debutează un nou ciclu de pregătire în cadrul proiectului „Salvator din pasiune".

Cei interesaţi pot participa la misiunile ISU, pot acumula experienţă şi chiar se pot angaja în acest domeniu. Ștefana Bârlădeanu și Crina Neagu se numără printre voluntarii care s-au alăturat echipei ISU Iași în ultimii ani. Fac acest lucru din pasiune și au ajuns la un nivel ridicat de pregătire.

„Sunt salvator din pasiune din anul 2018. De mică mi-am dorit să ajut oamenii, iar acest proiect mi-a dat șansa să pot realiza asta. Pe parcursul acestor ani, am dobândit cunoștințe care m-au ajutat, iar colegii m-au ajutat să mă dezvolt atât profesional, cât și psihic. Am ajuns la nivelul în care pot înlocui, cu ușurință, un salvator care poate fi pus pe o altă mașină de stingere”, spune Ștefana Bârlădeanu, voluntar.

IT-ist full time, salvator în timpul liber

Întrebați care au fost motivele pentru care au optat să desfășoare activitatea de voluntariat în domeniul situațiilor de urgență, voluntarii au răspuns cu entuziasm și au cu siguranță ceva în comun. Spuse sub diverse forme și privite din diferite perspective, toate răspunsurile au convers spre același scop: dorința de a-și ajuta semenii.

Mulți dintre ei nu au legătură cu domeniul medical în viața de zi cu zi. Sunt angajați în domenii total diferite. De exemplu, Crina Neagu este IT-istă, dar când se prezintă spune cu mândrie că de cinci ani este și voluntar ISU Iași.

„Am deja peste patru ani de implicare. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Lucrez în IT, nu am nicio legătură cu domeniul medical. Însă, cu ajutorul colegilor, am reușit de fiecare dată să ducem intervențiile la bun sfârșit și să fie un real succes. Am fost dintotdeauna grijulie cu cei din jurul meu. Cu colegii. Mi-a plăcut să fiu atentă pentru ceilalți”, spune Crina Neagu, voluntar.

Și, cum nimic nu este întâmplător, Crina ne-a mărturisit și care a fost momentul în care și-a dat seama că un astfel de voluntariat s-ar putea să-i schimbe viața și să le aducă un dram de bine celor din jurul ei.

„Am plecat o tură cu motocicleta, spre Târgu Neamț, acolo a avut loc un accident de mașină. Șoferul fugise de la locul accidentului și am acordat primul ajutor neștiind ce am de făcut. De acolo a pornit toată povestea. Am parcurs absolut toate cursurile care au fost puse la dispoziție pentru voluntari. În prezent, sunt primul om după comandantul de echipaj”, adaugă Crina Neagu.

Potrivit reprezentanților ISU Iași, programul de voluntariat este structurat pe patru cicluri.

„În primul an, ei fac doar pregătire pentru intervenție. Abia din anul al doilea, în urma parcurgerii și absolvirii unor cursuri, pot merge la intervenții pentru stingere incendii sau pentru acordarea primului ajutor. Avem voluntari care încadrează ambulanțele ISU Iași sau voluntari care sunt încadrați pe autospecialele de stingere incendii”, explică col. Cătălin Oloeriu, reprezentant ISU Iași.

„Voluntarii reprezintă un suport moral, dar și fizic pentru noi, pompierii. Reușesc să ne ajute cu succes la îndeplinirea misiunilor. Îi așteptăm în număr cât mai mare la înscriere”, declară plutonier Rareș Adăscăliței, pompier în cadrul Detașamentului 1 ISU Iași.

Se poate înscrie în programul salvator din pasiune orice persoană cu vârsta cuprinsă între 16 și 60 de ani, care este aptă din punct de vedere medical.