Recordul bizar al unui temut asasin în închisoare: „Am citit Biblia de 119 ori, cuvânt cu cuvânt”

Numeroși români trimiși în închisoare au încercat să îi impresioneze pe magistrați care le-au judecat cererile de liberare cu activitățile la care au participat în perioada petrecută în detenție.

Cititul Bibliei s-a numărat printre ele, iar mai mulți condamnați au încercat să profite de lectura acesteia în încercarea de a fi liberați mai devreme de termenul stabilit la condamnarea lor.

A citit Biblia de 15 ori, după ce a comis două crime

Mihai Atomei, un bărbat din Hunedoara condamnat în 2012 pentru crimă, a solicitat eliberarea din închisoare dintr-un motiv ieșit din comun. Bărbatul le-a cerut magistraților că în perioada petrecută până în prezent în închisoare a citit biblia de 15 ori.

„Petentul – condamnat, având ultimul cuvânt, a solicitat admiterea cererii de liberarea condiționată, arătând că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege deoarece a executat 15 ani din pedeapsă, a participat la cursuri şi activităţi de reintegrare socială, a citit biblia de 15 ori şi doreşte să meargă acasă la familia sa”, se arată în dosarul său aflat la Judecătoria Deva.

Magistrații au respins solicitarea condamnatului, iar contestația depusă de acesta împotriva soluției date de Judecătoria Deva a fost, de asemenea, respinsă și de Tribunalul Hunedoara.

Mihai Atomei a fost condamnat pentru că în 2009 că și-a ucis cumnatul, într-un sat din județul Neamț, după ce a consumat împreună cu acesta mai multe sticle de spirt medicinal amestecat cu apă. În trecut, condamnatul mai ispășise o condamnare pentru crimă, după ce și-a ucis soția. Noua sa parteneră de viață fusese și ea condamnată pentru omor, după ce își ucisese iubitul.

A citit Biblia de trei ori, fără noroc

Un bărbat condamnat în 2019 la opt ani de închisoare, pentru viol, a solicitat, de asemenea, punerea în libertate înainte de termen, unul dintre motivele invocate fiind faptul că a citit Biblia de mai multe ori.

„Condamnatul-contestator având ultimul cuvânt, a arătat că a participat la mai multe cursuri, respectiv cursuri de limba norvegiană nivelul 1 şi 2, 130 de ore din februarie 2018 – ianuarie 2019; cursuri de pictură, culori acrilice pe pânză; cursuri de grafică vectorială; adobe illustrator; adobe photoshop; microsoft word; microsoft excel; curs de bijutier argintărie; curs de schelărie recunoscut internațional; a studiat biblia de 3 ori şi a citit 130 de cărţi. Condamnatul a mai arătat că a muncit în domeniul tâmplăriei și că a pictat aproximativ 5.000 de ore pe parcursul a 3 ani şi jumătate, obținând bani din lucrările realizate ca pictor şi bijutier”, se arată în cererea de liberare condiționată de la Tribunalul Hunedoara.

Solicitarea a fost respinsă de magistrați, nefiind întrunite condițiile pentru a putea fi pus în libertate. Și alți condamnați au cerut eliberarea condiționată mai devreme, relatând că au participat la programe educaționale și de studii biblice în închisoare.

Asasinul care a citit Biblia de 119 ori

Condamnat la închisoare pe viață pentru cele cinci crime comise în 5 - 6 martie 1995, în Deva și Abrud, Beniamin Laichici (fost Jian) a fost eliberat condiționat în 2017, după ce pedeapsa i-a fost transformată într-una de 25 de ani de închisoare.

Și el s-a lăudat că a citit Biblia în închisoare, dar, spre deosebire de alți condamnați, a înregistrat un adevărat record.

Într-o prelegere ținută în 2021, la o adunare religioasă, Laichici relata că în închisoare s-a dedicat credinței și acest lucru ar fi contribuit la eliberarea sa.

„Am vrut să mă împac cu Dumnezeu și am început să citesc Biblia. Am citit Biblia de 119 ori cuvânt cu cuvânt, Biblia cu explicaţii. După ce am citit Biblia, am început să am o siguranţă că Dumnezeu mă va pune în libertate. La un moment dat au spus că am înnebunit, că nu există Dumnezeu care să mă scoată din închisoare”, a relatat Beniamin Laichici.

În același discurs, bărbatul relata despre crimele pe care le-ar fi comis în timpul regimului comunist, când ar fi fost asasin la ordinul regimului Ceaușescu.

Cine este Beniamin Laichici

El a fost condamnat după ce a ucis cinci persoane. În 6 martie 1995, Beniamin Laichici s-a predat Poliţiei din Deva după ce a ucis cinci oameni.

Cu o seară în urmă, cu gândul că soţia îl înşela, potrivit anchetatorilor, Beniamin Laichici (fost Jian) a împrumutat o armă de vânătoare de la un bărbat din Sântandrei, pe care l-a împuşcat apoi, iar în seara de 5 spre 6 martie 1995 s-a deplasat cu un taxi până la Abrud, unde locuiau cumnaţii săi.

L-a ucis pe unul dintre ei, dar şi pe un vecin al acestuia. În dimineaţa de 6 martie, ucigaşul s-a întors în Deva, unde s-a prezentat la locul de muncă al soţiei sale, un chioşc din zona gării din Deva. Femeia nu era la lucru, ascunzându-se de mai multe zile de teama soţului ei.

Condamnat pentru crimă, a scris cărți despre evoluție

Aurel Enea a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea, în 2007, a unei adolescente de 17 ani. După comiterea crimei, bărbatul a tranșat cadavrul în încercarea de a ascunde urmele faptei sale. În închisoare, spre deosebire de alți condamnați, nu s-a dedicat cititului Bibliei, ci, dimpotrivă.

A scris o carte pe tema evoluției, sub titlul „Evoluţie vs. Creaţie: 33 de argumente în favoarea teoriei ştiinţifice a apariţiei vieţii prin evoluţie”, pe care a considerat-o „lucrare ştiinţifică” menite să îl ajute să fie liberat înainte de termen.

Printre argumentele pe care Aurel Enea le-a enumerat în sprijinul „teoriei evoluţiei” – subiectul operei sale, este „observaţia că, dintre toate rasele umane, africanii au apărut primii şi că aceştia seamănă cel mai mult cu primatele. Ea se potriveşte din nou foarte bine cu propunerea evoluţiei că omul provine din primate”.

De asemenea, afirmă Enea, în cartea sa, „vietăţile se hrănesc cu alte vietăţi datorită unei serii de caracteristici prezente în construcţia lor. Dacă Dumnezeu a creat toate vietăţile, atunci înseamnă că le-a conceput să se mănânce între ele. Dar această realitate a florei şi faunei prezente şi trecute contrazice descrierea Bibliei că Dumnezeu intenţiona pace şi ca toate să se hrănească exclusiv cu iarbă”.