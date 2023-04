Percheziții la vila manelistului Nicolae Guță din Petroșani, într-un dosar de contrabandă cu bijuterii

Polițiștii au descins, joi, în casa din Petroșani a familiei cântărețului Nicolae Guță. Perchezițiile au fost dispuse în cadrul unei anchete privind afaceri ilegale cu bijuterii.

Casa familiei lui Nicolae Guță, din Petroșani, a fost percheziționată, joi dimineață, de polițiști. Cercetările au loc într-un dosar privind afaceri cu obiecte de aur, acțiunea fiind coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și contrafacere, a informat Poliția Capitalei.

„Persoanele bănuite ar fi comercializat bijuterii, unele purtând însemnele unor mărci protejate, pe o platformă de socializare. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate bijuterii, cântare electronice de precizie, documente ce atestă volumul vânzărilor și 3.700 de euro. Bănuiții urmează a fi conduși la audieri, iar ulteriror vor fi prezentați magistraților cu propunere legală”, a informat Polița Capitalei.

Membrii ai familiei lui Nicolae Guță vizați de anchetă

Potrivit anchetatorilor, ancheta îi vizează pe nepoți ai cântărețului Nicolae Guță.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și contrafacere de către polițiști din cadrul Seviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a transmis Poliția Capitalei.

În anii trecuți, și alți membrii ai familiei lui Nicolae Guță au avut probleme cu legea, în Petroșani. Fiul cântărețului, Nicu Guță junior, a fost cercetat cercetat pentru ameninţare, lovire şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, după ce o tânără din Vulcan, a depus o plângere penală împotriva fiului lui, în care a susţinut că acesta s-a năpustit asupra ei şi a agresat-o. Incidentul s-a petrecut într-un club din Petroșani, în Noaptea Învierii, din 2016.

A fost trimis în judecată, însă magistrații au decis, în final, încetarea procesului penal pornit împotriva lui, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare. L-au amendat pentru infracţiunea de tulburarea ordinii şi liniştii publice.