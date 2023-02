Apariție rară într-o pădure din Munții Metaliferi: „Râsul a stat vreo jumătate de oră în preajma mea”

Un localnic din satul Săcărâmb (Hunedoara) a avut parte de o întâlnire cu totul neobișnuită, într-o pădure de la marginea localității miniere din Munții Metaliferi.

Daniel Almășan, un localnic din Săcărâmb, a avut parte de o întâlnire neobișnuită într-o pădure din împrejurimile localității din Munții Metaliferi. Un râs (lynx lynx - după denumirea științifică) i-a ieșit în cale, dintre copaci, iar bărbatul a avut timp să îi fotografieze, înainte de a se îndepărta.

„Râsul se afla la o distanță de circa 10 metri de mine și a stat aproximativ jumătate de oră în preajma mea. Se uita la mine”, a relatat Daniel Almășan.

Animale sălbatice rare în Munții Metaliferi

Imaginile au fost publicate pe Facebook și au stârnit entuziasmul localnicilor.

„Trebuie să aibă și pădurile din Săcărâmb un rege”, a spus o localnică.

Râșii nu sunt periculoși, au auz sensibil și evită contactul cu oamenii, fapt care a făcut din prezența animalului în preajma oamenilor un lucru rar întâlnit, este de părere un alt localnic.

„S-a stabilit aici de anul trecut. L-am văzut în această vară, seara târziu, a trecut prin fața mașinii mele. M-am uitat la el (ea, cred ca era o ea) și nu-mi venea să cred. Am povestit cu un coleg biolog și mi-a spus că este pentru prima dată când este menționat un râs la Săcărâmb. Am fost discretă, din motive ușor de înțeles: se face braconaj și nu am vrut să devină trofeu”, a relatat o localnică.

Râsul (lynx lynx) este o felină de mărime medie, de 70 - 150 centimetri lungime, cu blana castanie – gălbuie, care se distinge mai ales prin smocurile de păr din urechi și prin perii albi de pe piept. Este întâlnită în pădurile din zona de munte, iar această perioadă, februarie – martie, este favorabilă împerecherii. Gestația râșilor durează circa 74 de zile, iar de obicei se nasc 2-3 pui, uneori chiar mai mulți, pui care sunt înțărcați la vârsta de 2 – 5 luni.

Pădurea de argint din satul Săcărâmb

Satul Săcărâmb, un vechi centru minier din Munții Metaliferi, a fost faimos în secolele trecute pentru minele sale bogate în aur, argint și telur și numeroase minerale rare, dar este cunoscut și pentru pădurile care îl înconjoară.

Aici se află „Pădurea de argint”, o pădure de fagi despre care localnicii susţin care efecte neobişnuite asupra oaspeţilor săi. În mijlocul pădurii, un izvor a intrat în legendă.

Unii localnici povestesc că a fost la mijlocul secolului al XIX-lea, loc de popas al împăratului Franz Joseph, în timpul călătoriei sale în Transilvania. Un monument de piatră, ascuns în pădure, la capătul unei poteci care urcă din drum pe lângă izvor, aminteşte de legenda locului.

Deasupra izvorului, un foişor de lemn, înălţat sub forma unei piramide, reprezintă, potrivit unor localnici, cel mai revigorant loc din Pădurea de Argint. Pădurea considerată cu efecte tămăduitoare a devenit un loc căutat de amatorii de meditaţii, care o consideră un centru energetic şi o zonă în care s-au petrecut miracole. Relatările localnicilor despre apariţiile extraterestre din pădure i-au completat aura misterioasă.