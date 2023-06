O universitate din România deține unul dintre cele mai mari centre de kinetoterapie și recuperare medicală din țară VIDEO

Centrul este cel mai mare din regiunea Sud-Est și oferă servicii individualizate de kinetoterapie și recuperare medicală în tratarea mai multor afecţiuni. Investiţia este din fondurile proprii ale Universității „Dunărea de Jos”.

Centrul Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală funcționează în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și desfășoară activități didactice, de cercetare, dar și activităţi de kinetoterapie, fizioterapie, recuperare medicală și recuperare sportivă. Centrul funcționează în clădirea fostei Facultăţi de Chimie Alimentară și are o suprafață de aproximativ 800 metri pătrați.

Centrul este dotat cu aparatură performantă, atât în compartimentul de fizioterapie, cât şi în cel de kinetoterapie. În total, investiţia depăşeşte un milion de euro.

De serviciile acestui centru beneficiază toate persoanele care suferă de anumite afecţiuni medicale, cum ar fi cele ortopedico-traumatice, respiratorii, reumatismale şi neurologice.

„Am suferit un AVC ischemic în urmă cu trei ani. Am auzit despre acest Centru al universității de pe internet și mă bucur că am ajuns aici. Am mai făcut reperarea în Iași, București și Brăila, dar la Galați am găsit specialiști foarte buni și implicați. Mă bucur că după tratament mă simt mai bine, am făcut primii pași la baie singură, iar mâna am început să mi-o mișc. Sunt foarte fericită”, susține o beneficiară a Centrului Universitar de Kinetoterapie.

Ședințele de kinetoterapie individuale, recomandate de specialiști

Programele de kinetoterapie sunt special concepute ținând cont de constituția pacientului, vârsta, afecțiunea pe care o are, tipul de activitate pe care il desfășoară, stadiul de evoluție a bolii, existența altor afecțiuni. În scurt timp, cei de la universitate vor să colaboreze şi cu Casa de Asigurări de Sănătate.

„Sunt încântat și bucuros că munca depusă dă roade, oferind servicii de înaltă calitate comunității gălățene. Mai mult, încercăm sa asigurăm în cel mai scurt timp pacienților noștri posibilitatea accesării procedurilor medicale prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate”, susține lector univ. dr. Daniel-Andrei Iordan, directorul interimar al Centrului.

În ședințele de kinetoterapie individuală, terapeutul lucrează în mod individual cu un singur pacient. Potrivit specialiștilor, aceasta conduce la mult mai multe beneficii asupra programului de tratament, față de o ședință de grup unde atenția kinetoterapeutului este distribuită la mai mulți pacienți.

„Ședințele de recuperare individuale oferă terapeutului șansa de a observa în detaliu fiecare gest și mimică a pacientului cu care lucrează, în special atunci când vorbim despre anumite tipuri de mobilizări pasive. Aceste mobilizări necesită toată atenția și concentrarea terapeutului care le efectuează”, susțin reprezentanții Centrului de KIinetoterapie.

Profesorii și studenții-reducere de 25%

De pe site-ul Centrului de Kinetoterapie, aflăm că o ședință de masaj terapeutic de 60 de minute este de 100 de lei, reflexoterapie - 80 de lei, drenaj limfatic manual -100 de lei, terapia yumeiho -150 de lei, terapia miofascială - 50 de lei. O ședință de kinetoterapie de grup costă 65 de lei, în timp ce o ședință de kinetoterapie individualizată este de 90 de lei. În ceea ce privește ședințele de fizioterapie, prețurile variază între 25-150 de lei.

„Cadrele didactice, cadrele didactice pensionare, personalul auxiliar, personalul auziliar pensionat, dar și studenții UDJG beneficiază de o reducere de 25% la procedurile sau abonamentele achiziționate, cu excepția consultațiilor, care vor fi externalizate”, a adăugat dr. Daniel-Andrei Iordan.