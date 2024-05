Miros de cauciuc ars în Galați, din cauza gropii de gunoi care mocnește de o zi. Ce spun autoritățile de Mediu VIDEO

De aproape 24 de ore arde groapa de gunoi a orașului Galați. A fost emis mesaj RO-ALERT către locuitorii din mai multe cartiere din municipiul Galați. În ciuda fumului și a mirosului de cauciuc ars, autoritățile de mediu spun că aerul este bun și reprezintă un pericol pentu oameni.

Incendiul la groapa de gunoi a orașului Galați a izbucnit marți, 7 mai 2024, la ora la 14.30, iar de atunci pompierii se chinuie să stingă focul.

Locuitorii din zonă au fost anunțați prime mesaj RO-ALERT că sunt degajări mari de fum și au fost sfătuiți să închidă geamurile. De asemenea, conducătorilor auto li s-a cerut să evite zona și să lase libere căile de acces pentru forțele de intervenție.

„Miroase a cauciuc ars, fumul s-a văzut de la mine din balcon. Un incendiu foarte mare, ne-am speriat când am văzut cerul acoperit de fum. Am închis geamurile imediat”, spune un gălățean.

„Un nor mare de fum a acoperit cerul. Ne-am speriat, am crezut că e o explozie. Apoi am văzut că este un incendiu la groapa de gunoi. Noi locuim în vecinătate, în cartierul Dunărea, și s-a simțit un miros de cauciuc încins”, spune o altă persoană.

Pompierii nu au stabilit deocamdată cauza izbucnirii incendiului. Cert este că e o intervenție de durată, spun reprezentanții ISU. Din cauza vântului, flăcările se întind cu repeziciune. Pompierii au făcut noapte albă în încercarea de a stinge focul.

„Colegii noștri din tura de serviciu s-au schimbat și se luptă încă cu fumul si flăcările. În continuare ard circa patru hectare de gunoi menajer, cu degajări de fum”, a anunțat ISU Galați.

În ciuda fumului gros și a mirosului de cauciuc ars, reprezentanții instituțiilor de mediu din Galați spun că oamenii trebuie să stea liniștiți, deoarece nu se înregistrează depășiri ale indicatorului-dioxid de sulf.

„În stația industrială Galați 4, care se află pe bulevardul Dunărea, valorile pentru indicatorul dioxid de sulf sunt în trendul obișnuit al zonei, cu o mică excepție. În jurul orei 18.00, în data de de 7 mai 2024, a fost înregistrată o valoare ușor mai mare, de 15,51 de micrograme pe m/c. Cu toate acestea, valoarea limită pentru protecția sănătății umane, pentru indicatorul de dioxid de sulf, este 350 de micrograme pe m/c. Cu alte cuvinte, nu au fost înregistrate depășiri ale acestui indicator, care este specific arderilor așa cum s-a întâmplat în depozitul de deșeuri nepericuloase Tirighina”, susține Geanina Hanță, sef monitorizare calitate aer APM.

Și o echipă de comisari de la Garda de Mediu face la fața verificări la fața locului.

„După finalizarea verificărilor, vom lua măsurile legale care se impun în astfel de situații”, a anunțat Ionuț Bejan, comisar șef Garda de Mediu.