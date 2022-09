Elevii de 10, acces gratuit la Festivalul Danube Rock Sounds de la Galați VIDEO

Primăria Galați anunță că elevii cu medii generale de 10 vor avea acces gratuit la Festivalul Danube Rock Sounds, care va fi organizat, în perioada 16-18 septembrie 2022, la Plaja Dunărea.

Timp de două zile, iubitorii de rock vor putea asculta live trupe îndrăgite precum Alternosfera, The Mono Jacks, Vița de Vie, Trooper, Robin and the Backstabbers, Omul cu Șobolani, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase, Domino, Implant pentru Refuz, Mihail, The Schnitzels, Dimitri’s Bats, Pinholes, Dl. Goe, Hvnds, Melting Dice.

Concertele vor începe zilnic de la ora 18:30, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17:30.

Abonamentele și biletele pentru festival se pot achiziționa online de pe iabilet.ro sau din rețeaua de distribuție IaBilet (magazinele Flanco, librăria Bookcity Galați, automatele SelfPay). Până pe 16 septembrie, abonamentele costă 230 de lei, iar biletele de zi 99 de lei.

„Elevii cu medii generale de 10.00 (clasele V-XII) încheiate în anul școlar anterior vor avea acces gratuit, în baza invitațiilor pe care le pot ridica de la secretariatele unităților de învățământ”, a transmis Primăria Galați.

Elevii de 10, premiați la Gala Educației

Elevii și studenții își pot cumpăra abonamente cu reducere, valabile exclusiv cu un act doveditor la intrarea în festival la prețul de 190 de lei. Mai multe tipuri de pachete sunt disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-danube-rock-sounds-2022-77643/.

În luna iunie, 650 de elevi din clasele V-XII, care au obținut media generală 10 în anul școlar abia încheiat, au fost premiaţi la Gala Educaţiei, care s-a desfăşurat în Grădina Publică, organizată de Asociația Gloria Education, în colaborare cu Primăria municipiului Galați, GFG Foundation & Liberty Galați și Grande Gloria Production.

Fiecare elev premiat a primit 500 de lei, vouchere și produse oferite de sponsori. De asemenea, în cadrul aceleași Gale au fost premiați profesori cu rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale, precum și proiecte în artă, cercetare, dezvoltare, cultură și sport.