Declarația șocantă a bărbatului care şi-a ucis soţia: „Mi-a distrus familia, mi-a distrus copiii” VIDEO

Bărbatul din Galați care și-a ucis soția în a treia zi de Crăciun a fost adus la Parchet pentru audieri. El le-a spus jurnaliștilor că regretă fapta: „Nu am vrut să o omor, regret. Mi-a distrus familia, mi-a distrus copiii”.

Femeia de 30 de ani, mama a două fetițe de nouă și zece ani, a fost găsită moartă de către echipajul medical de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați. În urma unui imens scandal, soțul acesteia a strangulat-o până a lăsat-o fără suflare.

Bărbatul a fost prins și dus în arest, fiind acuzat de omor împotriva unui membru al familiei. El o acuză pe soție de prostituție.

„Va dați seama că regret. Nu am vrut să o omor. M-am certat cu ea, nu am mai suportat , mi-a distrus familia, mi-a distrus copiii, ce să mai fac? A luat-o familia ei și a dus-o la produs și eu am ținut-o acasă zece ani de zile“, a declarat Victor Anatoschi, bărbatul de 35 de ani care și-a ucis soția.

Vecinii spun că era o familie liniștită, iar copiii erau bine îngrijiți.

,,Oameni foarte respectuoși amândoi, nu am auzit nimic. Vorbeau frumos cu toată lumea. aveau doi copii. Două fete. Ea le ducea mereu la școală. Nu am auzit niciodată ceartă. Ea era plecată de acasă de vreo trei luni de zile. L-a părăsit, așa am auzit de la el” , a povestit un vecin.

Crima a avut loc de Sfântul Ștefan, în a treia zi de Crăciun. Tragedia s-a petrecut în cartierul Micro 20, într-un bloc de pe strada Furnaliștilor. Un bărbat de 35 de ani și-a bătut crunt soția de 30 de ani. Ulterior, femeia a fost strangulată.

Bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că și-a bătut soția. El le-a mai spus dispecerilor că va pleca de acasă și va lăsa ușa deschisă. Ajunși la fața locului, membrii echipajului medical de pe Ambulanță au găsit-o pe femeie decedată, având urme de strangulare.

„Suspectul a motivat acțiunile sale prin aceea că avea frecvente neîntelegeri cu soția pe fondul faptul că acesta dorea sa îl părăsească”, a declarat procurorul Ovidiu Gheorghe Zaharia.

Cele doua fetițe de nouă și zece ani sunt acum în grija rudelor.