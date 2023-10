Cătunul cu un singur locuitor, păzit de câini. O bătrână este ultima supraviețuitoare dintre cei 200 localnici FOTO

În cătunul Crângeni, din județul Galați, trăiau peste 200 de oameni, însă acum toate casele au rămas goale. Doar o singură gospodărie mai este însuflețită. În ea trăiește o femeie de 81 de ani.

Pe malul Siretului, la 70 de kilometri de orașul Galați, se află cătunul Crângeni. Peisajul pare încremenit în timp: cât vezi cu ochii doar case pustiite, abandonate, dărăpănate și garduri rupte. Oamenii satului au murit, iar câinii au rămas în continuare lângă casele părăsite. S-au aciuat în singura gospodărie locuită de o bătrână de 81 de ani, Ioana Dragotă.

Bătrâna spune că a ajuns în cătun pentru „aerul curat și liniște”.

„Ne-am obișnuit cu singurătatea, cu liniștea câmpului. Când ne-am mutat noi mai erau bătrâni în sat, dar s-au dus cu toţii. Nu mai este nimeni acum. Cine să mai ajungă aici, în pustietatea asta? Noi am muncit toată viaţa şi am avut ce ne-a trebuit. Am muncit, am crescut animale şi păsări, nu ne-a lipsit nimic. Acum am rămas doar cu căţeii, ei sunt ca şi copiii mei. Am 30 de câini pe care îi îngrijesc. Ei mă apără și îmi țin de urât”, povesteşte tanti Ioana.

Cătunul se numește oficial Crângeni, însă localnicii îi spun Târlungeni, după numele unui sat de lângă Brașov din care au venit ciobanii care au întemeiat așezarea.

Populația a scăzut după ce regimul comunist a decis mutarea locuitorilor în alte sate pentru a face loc unei ferme.

În 2005 mai trăiau doar 200 de locuitori. Numărul localnicilor a tot scăzut cu timpul, bătrânii au murit unul câte unul, iar acum casele sunt părăsite.

Cătunul Crîngeni se află la cinci kilometri distanță de comuna Nămoloasa. Primarul Adrian Răsmeriță spune că o supraveghează pe tanti Ioana prin telefon și o ajută atunci când are nevoie.

Ulița cătunului este animată doar de câini, care își fac simțită prezența atunci când un străin sau o mașină ajung în zonă. De cei 30 de câini se îngrijește de peste trei ani Asociația „Ajutați-l pe Lăbuș“, care merge, lunar, cu saci cu mâncare.

„Povestea bătrânei și a cățeilor ne-a impresionat și am decis să-i ajutăm cu hrană. Sunt peste trei ani de când mergem în cătun. Cățeii ne cunosc și mereu vin în întâmpinarea noastră. Se bucură când ajungem la ei”, spune Corina Grigore, de la „Ajutați-l pe Lăbuș“.