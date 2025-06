Un bărbat a sărit în faţa unei maşini, într-o intersecţie din Focşani, apoi a luat un indicator rutier şi a spart geamul autoturismului. La volan se afla o femeie, care a filmat cum arată maşina după incident şi a chemat Poliţia.

O femeie din Focșani a povestit pe Facebook o întâmplare petrecută marți.

”Am trecut printr-un moment de coşmar. Am parcat maşina, iar în câteva secunde m-am trezit cu un individ complet necunoscut care a spart geamul maşinii mele cu un fier, fără nicio explicaţie. Cioburile au sărit în faţa mea, iar eu am rămas în stare de şoc. Nu am avut niciun conflict cu el, nu îl cunosc, pur şi simplu a apărut şi a devenit violent. Am chemat imediat poliţia, însă se pare că acest individ este cu probleme psihice şi nu au ce să îi facă mai mult de o internare de 3-4 zile”, a relatat o femeie pe Facebook.

IPJ Vrancea a transmis, miercuri, că incidentul a avut loc marţi, fiind semnalat la 112.

”O femeie de 32 de ani din municipiul Focşani a sesizat faptul că, în timp ce se afla la volanul autoturismului personal, un bărbat necunoscut i-ar fi spart geamul lateral al vehiculului. Din primele verificări efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani, s-a stabilit că incidentul a avut loc pe strada Pinului, în apropierea intersecţiei cu strada Ulmului”, a transmis Poliţia judeţeană Vrancea, scrie News.

Potrivit poliţiştilor, femeia a povestit că ar fi fost nevoită să efectueze o manevră bruscă de evitare, după ce un bărbat i-a apărut în mod neaşteptat în faţa maşinii.

”Ulterior, persoana în cauză s-a deplasat în urma acesteia până la locul unde a parcat autoturismul şi, folosind un indicator destinat semnalizării unui loc de parcare rezervat, i-a spart geamul din partea dreaptă a autoturismului. Femeia a declarat că nu doreşte să formuleze plângere penală pentru infracţiunea de distrugere şi nu a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu extins”, a mai transmis Poliţia.

La momentul intervenţiei, bărbatul reclamat nu a fost identificat în zonă.

”Astăzi, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani au identificat bărbatul în cauză pe raza municipiului Focşani. Acesta are 31 de ani şi este din comuna Popeşti, judeţul Vrancea. În urma evaluării stării sale, bărbatul a fost internat într-o unitate medicală specializată, conform procedurilor legale”, a mai transmis Poliţia.