Salariile din administrația locală, exemple concrete. Reacții pro și contra majorării, din partea aleșilor locali

Creșterea salariilor primarilor, viceprimarilor, președinților de consiliii județene, vicepreședinților, dar și a salariilor angajaților din sectorul administrației locale a stârnit foarte multe controverse.

Săptămâna trecută, deputații au adoptat, în camera decizională, proiectul de lege prin care sunt majorate indemnizațiile aleșilor locali de la 1 noiembrie 2022.

Decizia a stârnit lungi discuții nu numai în Parlament, ci și în societate, cei mai mulți considerând că nu era momentul ca tocmai salariile aleșilor să fie mărite, în vreme ce majoritatea românilor trăiesc în sărăcie.

Concret, prin lege va fi făcută actualizarea indemnizațiilor primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, prin raportarea la salariul minim pe economie, de la 2.080 de lei cât este în prezent la 2.300 de lei.

Creșterea salariilor primarilor și președinților de CJ va fi între 880 de lei și 2.200 de lei, în funcție de numărul de populație al localităților, iar creșterile indemnizațiilor viceprimarilor și a vicepreședinților vor fi între 660 de lei și 1.760 de lei.

„Ca să fim sinceri si transparenți până la capăt, indemnizația mea totală brută începând cu iulie 2022 este de 10.764 lei, formată din indemnizația fixa de 9.360 lei brut, la care in luna iulie se adaugă un spor de 15% - 1.404 lei brut pentru accesare fonduri europene. Adică 6.200 de lei. Sporul de fonduri europene este singurul spor care se primește strict din momentul în care semnezi un contract de finanțare pe fonduri europene, până finalizezi achiziția sau investiția. O să vă enumerez salariile din Primăria Vizantea-Livezi, o primărie medie, de gradul 2, nici mică, nici mare, salariile fiind foarte puțin diferite. Vă expun salariile nete aproximative, adică ce primesc oamenii "în mână": muncitor necalificat - maxim 2.000 lei; muncitor calificat (studii medii + specializare) - maxim 2.400 lei; inspector asistent (studii superioare + 1 an vechime) - 2.600 lei; inspector principal (studii superioare + 5 ani vechime) - 3.300 lei; inspector superior (studii superioare + 7 ani vechime) - 3.800 lei; sef birou - funcție conducere (studii superioare, vechime minim 5 ani, masterat) - 4.000 lei secretar general - functie conducere (studii superioare, vechime minim 5 ani, masterat) - 4.200 lei, viceprimar - 4.500 lei", spune Dragoș Ciobotaru, primarul PNL al comunei Vizantea Livezi.

Trebuie precizat că pe lângă salariile amintite de primar, în administrațiile locale se mai plătesc diverse sporuri pentru proiectele cu fonduri europene, bani de care beneficiază echipale de implementare.

Aceste fonduri se plătesc de la bugetul local și de cele mai multe ori fondurile nu sunt deloc puține.

Angajații din primăriile de orașe stau mai bine

Dacă în localitățile rurale, primarii se plâng de salarii mici în administrația locală, nu același lucru se poate vorbi la nivelul orașelor municipii reședință de județ.

Aici primarii au avut grijă să crească la maxim grilele de salarizare pentru angajați, ajungându-se la situații unde veniturile sunt destul de mari.

În Primăria Focșani, în ultimii cinci ani bugetul de salarii a crescut de la 450.000 de lei/lună, la 1,7 milioane de lei/lună, adică de aproape patru ori.

Așa s-a ajuns astăzi ca media salarială în primărie să fie de 11.000 de lei, brut, dar foarte mulți directori și șefi de servicii din primărie primesc acești bani net, aproape de veniturile viceprimarilor și chiar al primarului.

Cel mai mare salariu în Primăria Focșani îl încasează administratorul public, care are un venit lunar brut de 22.000 de lei.

„Consider că la nivelul unității administrativ teritoriale pe care o reprezint nu se impunea această creștere. Nu neg că ar putea să fie probleme de ordin salarial în administrațiile locale mici din mediul rural, nu cunosc situația în detaliu, dar în ultimii ani veniturile la nivelul Primăriei Focșani au crescut substanțial, ultima dată la începutul acestui an cu un procent consistent. Dacă ar fi după mine, care am avut ocazia în cei doi ani să văd cine muncește cu adevărat și cine are alte preocupări, s-ar impune mai degrabă o reașezare a veniturilor salariale în Primăria Focșani, astfel încât să nu mai existe discrepanțe atât de mari între unii funcționari favorizați de conducere și restul clasei muncitoare. Iar ceea ce s-a votat azi în Parlament nu face decât să adâncească și mai mult această prăpastie între angajați", spune viceprimarul USR Alexandra Tătaru.

Legea votată în Parlament a fost atacată la Curtea Constituțională, dar ar putea să producă efecte chiar de la începutul lunii viitoare, dacă șeful statului o va promulga.