Bugetul municipiului Focșani, respins de majoritatea din Consiliul Local. Primarul tună și fulgeră

Proiectul de buget prezentat de primarul municipiului Focșani, supus aprobării consilierilor locali, a fost respins de majoritatea PNL-USR.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Focșani s-a aflat miercuri, 15 februarie, și proiectul privind aprobarea bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2023.

După mai bine de o oră de dezbateri, bugetul a fost respins de majoritatea PNL-USR, sub motivația că primarul nu și-a făcut bine temele.

Consilierii PNL spun că primarul Cristi Misăilă s-a prezentat la ședință cu un buget întocmit lacunar, fără o dezbatere publică, așa cum s-a întâmplat până acum, motiv pentru care nu au putut aproba bugetul local pe 2023.

„Primarul Focșaniului s-a prezentat în fața consilierilor locali pentru a cerși un vot la proiectul bugetului Municipiului Focșani pe anul 2023, fără să țină cont de necesitățile pe care le au unele instituții din subordinea Consiliului Local, dar mai ales, fără să țină cont de opinia cetățenilor. Cu toate că legea îl obligă să organizeze o dezbatere publică la care să participe focșănenii interesați de proiectele propuse, Misăilă a preferat să ocolească această procedură.Ce a uitat primarul? Să pună la dispoziția consilierilor o informare detaliată a modului în care au fost fundamentate proiectele de investiții. Cu toate că pe rețelele de socializare, Misăilă se laudă cu un buget mai mare decât cel din anul anterior, cu accent pe proiectele de investiții din municipiu, acesta nu s-a sinchisit să detalieze modul în care vor fi cheltuiți cei peste 435 de milioane de lei. Proiectele de dezvoltare, prin care orașul ar urma să devină un soi de Micul Paris, nu sunt altceva decât tuș de imprimantă consumat pe kilograme de hârtie. Într-un oraș care a fost dărâmat de la un capăt la altul, cu lucrări începute de luni de zile, nefinalizate și prost executate, este nevoie de mai mult decât proiecte trecute pe hârtie, proiecte care nu au un orizont de finanțare”, au prezentat reprezentanții PNL.

Liberalii spun că nu este pentru prima oară când i-au cerut primarului Misăilă să respecte banii focșănenilor, la fel s-a întâmplat și în ședința Consiliului Local de astăzi.

„Rând pe rând, aleșii municipali PNL au luat cuvântul în cadrul ședinței și au vorbit despre lacunele identificate în proiectul de buget. Printre altele, consilierii PNL au adus în discuție locurile de parcare insuficiente, acolo unde nu există soluții și nicio viziune clară, despre PUZ-ul orașului așteptat de ani buni, dar și despre studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiții care se fac cu bani din buget fără să existe o finanțare clară, lucru care duce la cheltuirea banului public în mod iresponsabil. Am spus-o și o repetăm: Nu suntem împotriva dezvoltării orașului! Suntem împotriva cheltuirii banilor fără rost și fără viziune! Acesta este motivul real pentru care ne-am abținut la votul de astăzi. Așteptăm ca primarul Misăilă să mai „deseneze” la proiectul de buget, să facă ajustările necesare, să împartă sumele în mod echitabil și fundamentat și să prezinte consilierilor locali un raport detaliat al modului în care va fi împărțit bugetul municipiului Focșani”, potrivit PNL Focșani.

La rândul său, viceprimarul USR Alexandra Tătaru spune că primarul a venit cu același proiect de plafonare a salariilor, pe care l-a retras săptămâna trecută de pe ordinea de zi, sub promisiunea că va propune majorarea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție și reducerea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere, lucru care nu s-a întâmplat.

„Nu numai că nu a făcut ce a promis public, dar a întreprins inclusiv presiuni asupra șefilor de sindicate din primărie și subordonate să nu cumva să emită pretenții financiare. S-a ajuns în situația hilară în comisia de buget ca un șef de sindicat unde lucrează cei mai săraci bugetari din subordonate să spună jenat că angajații cu salariul minim pe economie nu doresc o creștere salarială, ci banii prin care salariile minime au fost majorate prin lege la 3.000 de lei/brut/lună să meargă la investiții, așa cum i-a dictat primarul. Nu îmi propun să fac acum apologia creșterilor salariale, pentru că, așa cum am menționat la început, punctul meu de vedere și al partidului din care fac parte, USR, este legat de reașezarea funcțiilor de conducere în organigrama Primăriei Focșani. În aparatul de lucru există trei directori executivi, 10 șefi de servicii, șase șefi de birou, la care se adaugă secretarul municipiului și arhitectul, ultimele două obligatorii în structura de personal. Mai există și managerul public, care are un venit mai mare decât primarul, iar Misăilă a angajat șase consilieri personali care sunt plătiți mai mult decât regește, bani din care s-ar acoperi jumătate din costurile cu muncitorii care trag din greu la DDSP”, a precizat Alexandra Tătaru.

Viceprimarul afirmă că direcțiile din cadrul Primăriei Focșani sunt înființate după bunul plac al primarului. Se vorbește mult despre faptul că dacă s-ar majora salariile mici, ar fi discriminare față de ceilalți angajați.

„Dar întreb, nu tot discriminare se numește faptul că directorii executivi din primărie primesc același salariu, deși unul dintre directori are în subordine 66 de oameni, altul are 27 de oameni și un director are doar 18 funcționari în subordine, din care doi sunt șefi de birou (de reținut că cel mai important serviciu al primăriei, de taxe și impozite, care are 41 de angajați, dar nu poate să funcționeze ca Direcție, pentru că așa a fost voia domnului primar). Asta nu este echitate se pare și din motivele menționate consider că soluția pentru chibzuirea corectă a banului public este modificarea organigramei, caz în care nu vor mai fi așa de mulți șefi în Primăria Focșani și subordonate, dar s-ar permite creșterea salariilor foarte mici.

P.S. Aștept cu interes să văd reacția domnul primar, după ce două instituții din subordine, Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială, au ales să plătească salariile conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/08.12.2002, care stabilește nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 3.000 lei lunar, și nu plafonat la nivelul din decembrie 2022, când salariul minim era 2.550 de lei, cum s-a procedat în cazul celorlalți angajați. Aici nu se numește tot discriminare?”, mai menționează Alexandra Tătaru.

În replică, primarul PSD Cristi Misăilă spune că aleșii nu au venit cu amendamente și a amenințat că Primăria Municipiului Focșani nu va putea achita bursele elevilor din Focșani, nu va putea plăti indemnizațiile persoanelor cu handicap și asistenților persoanelor cu handicap.

El recunoaște că a întârziat cu bugetul iar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea a sistat alimentarea cu sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat deoarece nu a fost aprobat bugetul în termen de 45 de zile de la publicarea Legii Bugetului de stat pe anul 2023.

„Din păcate, consilierii PNL-USR continuă să blocheze proiectele de dezvoltare ale Municipiului Focșani doar pentru că ele sunt inițiate de primarul Cristi Valentin Misăilă de la PSD. Consilierii PNL-USR spun că proiectul bugetului general al Municipiului Focșani nu este bun, dar ei nu au venit cu niciun amendament, cu nicio propunere . După ședința Consiliului Local Focșani au venit cu un comunicat de presă în care afirmă că ”au spus un nu hotărât primarului Misăilă care s-a prezentat la ședință cu un buget întocmit lacunar!” Spun acest lucru în condițiile în care proiectul de buget a fost publicat pe site-ul instituției de pe 26 ianuarie 2023 și nu au venit cu niciun amendament, cu nicio propunere nici la ședința Comisiei de Buget din 13 februarie 2023 nici cu alte ocazii. Când spui că ceva nu e bine, că e lacunar…propui soluții prin care să îmbunătățești acel lucru. Consilierii PNL-USR nu au venit cu soluții ci doar au jucat niște roluri într-o piesă din registrul teatrului absurdului”, a transmis primarul pe pagina sa de Facebook.

Nu este pentru prima dată când bugetul Focșaniului este respins. În anul 2021, bugetul a fost votat abia în a treia ședință convocată de primar, iar ulterior edilul a blocat aplicarea lui timp de mai multe luni, perioadă în care s-a desfășurat și un proces intentat de sindicatul angajaților consilierilor locali, acțiune pierdută în instanță de sindicaliști.