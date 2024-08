Situație halucinantă în Dolj. Deșeuri posibil periculoase abandonate pe drum, autorii de negăsit. Primar: „Mortul e la mine în curte acum” VIDEO

Deșeuri potențial periculoase au fost descoperite vineri dimineață, 23 august 2024, pe un drum comunal din localitatea Robănești, din județul Dolj. Se suspectează că s-ar fi folosit un sistem de bruiaj astfel încât numerele de înmatriculare ale autovehiculelor să nu poată fi depistate.

Descoperirea a fost făcută vineri dimineață, pe un drum de exploatare din localitatea Robănești. „Am fost sesizați de cetățenii din comună care tranzitează acest drum că există aruncate pe partea carosabilă deșeuri periculoase. Saci cu cenușă rezultată din topiri de materiale periculaose, nu știu ce să zic, bidoane, undeva la peste 100 de bidoane, care erau înșirate pe toată partea carosabilă. Am anunțat autoritățile, am sunat la Poliție, la Garda de Mediu, am identificat în mare mașina la ce oră a intrat în comună, încărcătura, acum rămâne să verificăm numărul mașinii și să predăm celor de la Poliție, să își urmeze cursul ancheta”, a declarat viceprimarul comunei, Marian Vasile.

La verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere surpriza a fost, în schimb, aceea că nu pot fi identificate numerele de înmatriculare, ceea ce i-a făcut pe edili să bănuiască faptul că s-ar fi folosit un sistem de bruiaj.

„Vorbim de o grupare destul de mare, cred eu, să poți să faci asta”

Pe camere au fost surprinse două autovehicule și o autocamionetă, în intervalul orar 1,16-1,21. Informațiile, cel puțin în prima parte a zilei, nu au fost suficiente pentru a se stabili cine sunt cei care au abandonat deșeurile. Cert este însă un alt fapt: edilii localității Robănești s-au trezit pe cap cu o problemă pe care trebuie să o rezolve. mai mult, printr-un proces verbal au fost înștiințați de către garda de Mediu că trebuie să contacteze o firmă specializată și deșeurile să fie ridicate în 24 de ore.

„Suntem și noi într-un mare dubiu și într-o mare problemă, pe care practic ne-am creat-o singuri, prin prisma faptului că au fost aruncate niște gunoaie la noi. Vine Garda de Mediu și-ți dă termen 24 de ore să găsești un operator care să vină să ridice. Niciun operator care se ocupă cu ridicarea materialelor acestea periculoase nu lucrează în weekend. Eu, practic, până mâine ar trebui să găsesc un operator care ridică materiale periculoase. Ce văd eu, ochiul meu, și cât mă duce pe mine capul, sunt periculoase, petru că sunt niște bidoane în care a fost o smoală sau un ulei ars care curge și un material, din punctul meu de vedere, silicios, rezultat dintr-o ardere a unor materiale neferoase sau ceva de genul. Cert este vorbim de o cantitate totală care se ridică undeva la 10 tone”, a explicat primarul localității, Costin Ștefănescu.

Primarul spune că pe camere se vede cum un autoturism, folosit ca antemergător, ajunge în fața camerei de supraveghere, după care trece camionul însoțit de un alt autoturism. surpriză însă, numerele de înmatriculare nu se disting, deși camera ar fi trebuit să facă asta. „Este un camion care a folosit inclusiv un sistem de bruiaj. Eu am camere în comună care îmi identifică numărul. S-a întâmplat la orele 1,16 și 1,21 minute, nu mi-a înregistrat niciun număr de înmatriculare. Exact perioada în care au trecut trei autovehicule. (...) Vorbim de o grupare destul de mare, cred eu, ca să poții să faci asta”, mai spune primarul.

La fel s-ar fi întâmplat și cu o altă cameră de supraveghere de la Pielești, care de asemenea ar fi fost verificată pentru se reface traseul camionului cu care au fost transportate deșeurile. Același camion ar fi fost surprins și la intrarea într-o benzinărie.

Primarul spune că s-a trezit, ca autoritate, singur în toată povestea. „E mortul la mine în casă, trebuie să văd ce fac cu el”, spune primarul. Garda de Mediu a lăsat un proces verbal prin care trasează sarcini, poliția cercetează, iar primăria va trebui să se ocupe de ridicarea și preluarea deșeurilor până în 24 august, iar până al 26 august să transmită Gărzii de Mediu cum a soluționat problema.

Costurile nu sunt nici acestea foarte mici, iar pentru a le putea angaja va fi nevoie de întrunirea consiliului local.

Ce spune Poliția

Polițiștii au ajuns și aceștia la fața locului și au constatat că o cantitate semnificativă de deșeuri a fost abandonată, în acest caz întocmind un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor.

„La data de 23 august 2024, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti au fost sesizaţi de un bărbat de 45 de ani, reprezentant al unei unităţi administrativ teritoriale, din comuna Robăneşti, cu privire la faptul că, pe marginea drumului de exploatare din extravilanul satului Lăcriţa, sunt abandonate mai multe deșeuri. La fața locului s-au deplasat poliţiştii precum şi reprezentanți ai Gărzii de Mediu Dolj, fiind identificate pe drumul de exploatare 583 Lacriţa-Robăneşti mai multe bidoane de plastic cu capacitatea de 30 litri, în care se află o cantitate mică de lichid, precum și reziduri, posibil rezultate în urma arderii materialelor neferoase”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Polițiștii cercetează deja piste care se speră că în scurt timp îi vor duce la identificarea celor care au abandonat deșeurille. În cazul în care autorii faptei vor fi identificați rapid, sarcina preluării deșeurilor le va reveni acestora. De asemenea, Garda de Mediu a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului să preleveze probe de sol pentru a stabili despre ce substanțe este vorba și dacă acestea au afectat zona în care au fost abandonate deșeurile.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă, mai precizează polițiștii.