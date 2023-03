O pacientă s-a ales cu o gaură în umăr la un examen RMN. Asistenta medicală: „Vai de capul meu! Mă duc să anunț Bucureștiul!“

Femeia a apelat la o cunoscută clinică privată din Craiova pentru investigația prin RMN. După ce a fost scoasă din aparat, avea o arsură gravă pe umăr. Reprezentanții clinicii spun că vor investiga ce s-a întâmplat.

Coșmarul femeii a început la mijlocul lunii februarie. Avea dureri mari la mâna stângă și i s-a recomandat să facă un RMN (rezonanță magnetică nucleară, o investigație de înaltă performanță) pentru a se stabili diagnosticul exact. Femeia a ales să-și facă investigațiile la o clinică privată din oraș, Prima Medical.

„M-am dus la Prima Medical. Doamna asistentă care m-a luat în primire a spus că-mi face pregătirea. Totul s-a derulat foarte repede. M-a întins pe acel pat-suport, mi-a pus aparatura pe partea stângă la umăr și în partea dreaptă mi-a pus un fel de centură, nu știu exact cum se numește. Mi-a spus că am acolo un buton de panică, eu sincr nici nu am apucat să-l văd unde este, apoi mi-a luat mâna dreaptă, mi-a pus-o pe abdomen și mi-a zis să rămân așa, să nu mă mișc deloc. Doamna asistentă a mers în încăperea cealaltă, a dat drumul la aparat și a început procedura. După vreo 5 minute, aparatul a început să ardă foarte rău", povestește Virginia Burdulea, în vârstă de 52 de ani, din Craiova.

„Simțeam că-mi ia foc corpul"

Femeia spune că i-a spus asistentei că ceva nu este în regulă, dar nu ar fi fost luată în seamă. "Aparatul a început să ardă foarte rău, parcă era un cuptor. Doamna m-a și întrebat dacă sunt în regulă, i-am spus că nu și apoi nu mai știu ce s-a întâmplat. Eram în stare de șoc. Eu simțeam că-mi ia foc corpul, parcă eram în cuptor", a mai povestit Virginia Burdulea.

Atașăm mai jos cum arăta rana femeii după ce a ieșit din aparatul RMN. Vă avertizăm că fotografia vă poate afecta emoțional!

Pacienta spune că a văzut arsura de la umăr când i s-a dat jos aparatura. „Când a dat jos cureaua de la umărul drept, am auzit-o pe doamna asistentă spunând: <<Aoleu! Vai de capul meu! Mă duc să anunț Bucureștiul!>>. Apoi m-au dus într-o încăpere mică și, într-o oglindă, am văzut și eu ce aveam la umăr. Când am văzut gaura din umăr, mi-au spus să stau liniștită că a mai pățit-o și un alt pacient înaintea mea și s-a rezolvat", a declarat femeia.

„Medicul a zis că nu vrea să se bage"

Virginia Burdulea a fost trimisă imediat la un medic, tot în privat, pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale. „Nu mi-au asigurat transport, nimic. M-am dus cu fiica mea cu un taxi la acel medic care m-a trimis la Spitalul de Urgență, a zis că dumnealui nu vrea să se bage pentru că nu vrea să aibă probleme", a mai declarat pacienta.

Femeia a ajuns într-un final la Spitalul de Urgență din Craiova. „M-au operat la Chirurgie plastică. Rana era extrem de urâtă, țesuturile erau necrozate. Am trăit niște zile foarte grele, nici acum nu-mi mai pot folosi mâna dreaptă foarte bine. Și nimeni nu mi-a dat nicio explicație. Un medic mi-a zis că arsura poate a fost de la Antena aparatului. Nu știu cum funcționează un RMN", a mai spus femeia.

În urma celor întâmplate, Virginia Burdulea s-a hotărât să acționeze în judecată clinica Prima Medical și și-a angajat deja un avocat.

„Urmează sa sesizam Colegiul Medicilor, dar ne vom adresa și instanței de judecată. Suferințele fizice și psihice pentru clienta mea au fost foarte mari, de aceea vom solicita daune morale și materiale", a declarat Eugen Ruican, avocatul pacientei.

Ce spune conducerea clinicii private: tot pacientul e de vină

Conducerea clinicii spune că regretă incidentul și a demarat o anchetă. „Arsurile la RMN sunt lucruri care se întâmpla extrem de rar și se poate vedea oriunde in literatura de specialitate și acest lucru poate fi evitat dacă pacienții noștri își apasă un buton de panica care li se da in momentul examinării. Aparatele noastre au verificările la zi, toate autorizațiile luate, nu sunt probleme din acest punct de vedere. Urmează să stabilim exact cum i s-a făcut doamnei pregătirea, de ce nu a apăsat pe butonul de panică. Dacă apăsa, nu se ajungea aici", a declarat Diana Totoiescu, director tehnic clinica Prima Medical.

Conform biletului de externare de la Spitalul de Urgență, pacienta a suferit „o arsură de gradul 3 cu un obiect din metal“. A necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.